Военный дрон MQ-1C Grey Eagle получит новые датчики наведения и станет еще опаснее

Новая версия блока полезной нагрузки CSP v3 получит камеру для лучшего видения в темноте и другие улучшения

Армия США установит на борту беспилотников MQ-1C Grey Eagle улучшенные датчики наведения от RTX (в прошлом Raytheon Technologies). О такой модернизации техники пишет издание C4ISRNET, ссылаясь на заявление Исполнительного управления программы разведки, радиоэлектронной борьбы и сенсоров (IEW&S).

Модификация MQ-1C Grey Eagle

Американские военные заказали у производителя партию датчиков Common Sensor Payload Version 3 (CSP v3) общей стоимостью $118 млн. Такое оборудование армия США обычно устанавливает на беспилотный самолет MQ-1C Grey Eagle, выпускаемые компанией General Atomics.

Директор проекта по датчикам и воздушной разведке в IEW&S Деннис Тифи отметил, что новая партия сенсоров получат несколько улучшений по сравнению с предыдущей версией. В частности, блок оснастят более продвинутой камерой коротковолнового инфракрасного излучения, которая значительно увеличит качество изображения в условиях низкой освещенности.

"Обновление также решает проблему устаревания оборудования в текущей версии CSP 2, чтобы гарантировать продолжение поддержки в будущем", — добавил Деннис Тифи.

Беспилотник MQ-1C Grey Eagle

MQ-1C Grey Eagle — это разведывательно-ударный беспилотник производства компании General Atomics. Интересно, что его выпускают по заказу сухопутных, а не воздушных сил США. Военный БПЛА несет различную полезную нагрузку, в том числе ракеты Hellfire, Stinger и бомбами Viper Strike.

Характеристики MQ-1C Grey Eagle:

длина — 8 м;

высота — 2,1 м;

размах крыльев — 17 м;

максимальная высота полета — более 8 км;

максимальная продолжительность полета — до 45 ч (без боевой нагрузки).

Ранее писали, что ВМС США заказали у Raytheon радиоуправляемую торпеду Barracuda UUV. На разработку такого аппарата выделили $25,5 млн.

До этого писали о модификации военного беспилотника Coyote Block 3 для армии США, которая завершится до конца 2023 года. Военные попросили RTX сделать дрон многоразовым, чтобы их можно было применять не только для нанесения ударов, но и для ведения разведки.