"Это все ложь": в Кремле отреагировали на слова Зеленского об угрозе теракта на ЗАЭС

Как заявил Дмитрий Песков, Россия не планирует совершать теракт в зане Запорожской АЭС — она продолжает вести диалог с МАГАТЭ.

Спикер российского президента Дмитрий Песков высказался по поводу заявлений украинского президента о подготовке оккупантами взрыва на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС). Как обычно, представители Кремля отвергли эти заявления, называя их "ложью". Об этом сообщило прокремлевское издание "РИА Новости".

"Это очередная ложь. Вы знаете, только что были контакты с МАГАТЭ там, на месте. Очень высокая оценка со стороны МАГАТЭ. Они все видели — все, что хотели видеть", — заявил он.

По словам Пескова, в России запланированы контакты главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси и гендиректора "Росатома" Алексея Лихачева: "Наш диалог с международным агентством продолжается".

Напомним, что 22 июня президент Украины Владимир Зеленский заявил, что, по данным разведки и СБУ, Россия рассматривает сценарий теракта на Запорожской АЭС с выбросом радиации. Он сообщил, что для этого уже все подготовлено.

Также 20 июня глава ГУР Минобороны Украины в эфире национального телемарафона предупредил украинцев о том, что российские военные заминировали пруд-охладитель Запорожской атомной станции.

Кирилл Буданов рассказал о том, что россияне дополнительно заминировали Запорожскую АЭС. Российские оккупанты заминировали пруд-охладитель на станции в оккупированном Энергодаре. Его подрыв может иметь для Украины негативные последствия, считает глава ГУР.