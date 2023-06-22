РФ перебросила на фронт новейший ПТРК "Хризантема-2" для борьбы с западными танками, — СМИ

Заявляется, что ракета комплекса может пробивать более метра катаной гомогенной брони на расстоянии до 6 км.

Для борьбы с современными западными танками в составе ВСУ, армия РФ перебросила на фронт ПТРК на базе БМП "Хризантема-С". Об этом сообщает Army Recognition.

Российские источники утверждают, что 3 "Хризантемы-С" способны противостоять 14 вражеским танкам. И из них 60% будут уничтожены. ПТРК имеет двойную систему наведения, что должно обеспечить защиту от электронных помех.

Саму противотанковую ракету "Хризантема-С" разработали еще в 1980-х годах. Она должна была быть многоцелевым комплексом для уничтожения бронированной техники с современными средствами защиты, в том числе динамической защитой. Также заявляется возможность поражения низколетящих воздушных целей, например, вертолетов.

Ракета 9М123

В основе комплекса лежит БМП-3. Ракета 9М123 имеет скорость 400 метров в секунду, а дальность поражения до 6 км. Наведение на цель происходит с помощью лазерной указки или же радаром. Для последней на машине установлена станция РЛС миллиметрового диапазона волн, которая умеет отслеживать вражеский объект. Боеприпас с тандемной осколочно-фугасной боевой частью способен пробить до 1250 мм катаной гомогенной брони.

В АрміяInform добавляют, что "Хризантема-С" — это штучный вид вооружения в РФ. Их есть не более, чем несколько десятков единиц.

Напомним, 22 июня аналитики сообщали, что ВС РФ теряют больше техники несмотря на то, что в наступлении находится украинская армия.

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