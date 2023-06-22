ИПСО против Киева: Венгрия намеренно компрометирует Украину в вопросе с пленными, — Лубинец

По словам омбудсмена, ограничение контактов украинских дипломатов с украинскими военнопленными показывает, что Будапешт "подыгрывает российской пропаганде".

Венгрия, принявшая 11 украинских военнопленных от РФ, по мнению украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца, готовит информационно-психологическую операцию (ИПСО), цель которой скомпрометировать Украину в безынициативности и нежелании обмена пленниками. Об этом в четверг, 22 июня сообщил омбудсмен Дмитрий Лубинец, слова которого передает агентство "Интерфакс-Украина".

"Я считаю, что Венгрия нарушила гуманитарное право, потому что нельзя просто взять с территории РФ и забрать военнопленных. Даже если у вас были какие-то гуманитарные основания, то прежде всего необходимо было проинформировать Украину. Надо было проинформировать Международный комитет Красного Креста", — заявил украинский омбудсмен.

Утром 22 июня состоялась встреча Дмитрия Лубинца и главы миссии Международного комитета Красного Креста Юрга Эглина, который сообщил, что не имеет информации о передаче 11 украинских военнопленных венгерской стороне. В свою очередь это означает утрату этими украинцами как статуса военнопленных, так и возможности контакта с украинскими дипломатами.

"Мы стараемся установить с ними контакт. Мы знаем, где они находятся. Мы не понимаем позиции Венгрии, почему до сих пор наших дипломатов к ним не допустили. Фактически, они находятся в изоляции. У них ограничен круг общения. У них забрали мобильные телефоны, которые им были выданы для общения с родными. Да, мы знаем, что к некоторым смогли приехать родственники, однако детали нам не известны, как и то, почему эти граждане Украины, находясь на территории Венгрии, фактически находятся в таком положении — как военнопленные", — отметил он.

Дмитрий Лубинец также сообщил, что на данный момент им были направлены разъяснительные письма венгерскому и российскому коллегам о ситуации с украинскими военнопленными и о готовности провести обмен.

Возвращение пленных ВСУ из Венгрии в Украину: что известно

Напомним, впервые о переводе 11 военнопленных ВСУ в Венгрию стало известно 9 июня, когда канцелярия главы РПЦ патриарха Кирилла объявила, что "группа украинских военнопленных закарпатского происхождения, была переведена в Венгрию" в соответствии с соглашением, заключенным при посредничестве церкви.

В тот же день пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что Киев не был проинформирован о переговорах, которые привели к этому, и потребовал, чтобы украинские консулы получили доступ к освобожденным украинцам.

20 июня стало известно, что Украина смогла вернуть из Будапешта троих военнопленных, которых Венгрии передали в рамках обмена с РФ. В этот же день министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна якобы не причастна к вывозу 11 украинских военнопленных из России, которые находятся на территории Венгрии.