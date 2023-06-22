"Жесткая посадка": в Беларуси упал вертолет Ми-24 (фото)

Основатель проекта "Беларускі Гаюн" Антон Мотолько считает, что под Ивацевичами рухнул вертолет Ми-24 ВКС РФ.

В четверг, 22 июня, в Беларуси упал вертолет Ми-24. Экипаж летательного аппарата получил телесные повреждения. Об этом сообщает Министерство обороны республики.

"Сегодня около 13 часов 30 минут в Барановичском районе совершил жесткую посадку вертолет Ми-24. Члены экипажа вертолета получили телесные повреждения, разрушений и пострадавших на земле нет", – говорится в публикации.

Также в оборонном ведомстве Беларуси отметили, что причины происшествия устанавливаются комиссией.

О чьем летательном аппарате шла речь, в сообщении Минобороны не указано.

Между тем основатель проекта "Беларускі Гаюн" Антон Мотолько считает, что под Ивацевичами рухнул вертолет Ми-24 ВКС РФ.

Он добавил, что судя по сообщения в чатах, вертолет упал около трассы М1 между Ивацевичами и Барановичами, а также, что на месте происшествия работают спасатели.

Кроме того, Мотолько опубликовал фото разбившегося вертолета, которое, по его словам, он нашел в соцсетях.

Напомним, 20 июня обозреватель американского издания The Drive Томас Ньюдик прокомментировал кадры, где видно как российский вертолет Ка-52 "Аллигатор" попал под удар украинских систем ПВО, в результате которого машина лишилась хвостового оперения. Тем не менее вертолет не рухнул на землю, а продолжал движение несмотря на отсутствие вертикального киля, который был повернут почти на 90 градусов.

18 июня в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины сообщили, что российские войска теряют уже четвертый Ка-52 "Аллигатор" за трое суток. В командовании подчеркнули, что благодаря уничтожению 18 июня боевой машины, выполняющей целый спектр задач, российский бюджет недосчитается еще 16 млн долларов.