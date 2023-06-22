"Мир найдет способ устранить Путина": Зеленский оценил ядерный шантаж России (видео)

Президент Украины заявил, что угрозы со стороны российского диктатора — это уже причина для реакции мирового сообщества, а не только проблема для нашего государства.

Мир способен резко и эффективно отреагировать на ядерный шантаж главы Кремля Владимира Путина и лишить его жизнедеятельности. Об этом президент Украины Владимир Зеленский сообщил в интервью ВВС.

Он отметил, что сами угрозы со стороны российского диктатора это уже причина для реакции мирового сообщества. Все государства заинтересованы жить в мире и стабильности, поэтому соответствующая реакция должна быть мгновенной.

"Я уверен мир найдет формат, как лишить его жизнедеятельности", — Зеленский.

Политик подчеркнул, что российский диктатор очень боится за свою жизнь. Зеленский отметил, что Путин не прекратит угрожать миру ядерным оружием.

"Это очень опасно, и поэтому он осторожно делает эти месседжи", — добавил украинский лидер.

Владимир Зеленский высказался и относительно контрнаступления ВСУ. Он считает, что наступательные действия уже показали эффект. Украинские войска освободили определенную территорию, но из-за большого количества минных полей продвижение идет медленно. Почти двести тысяч квадратных километров нашей земли заминировано. Это затрудняет движение войск, что вполне логично. По его словам, прогресс медленнее, чем хотелось бы. За несколько недель после начала военного наступления Украины с целью освобождения территорий, оккупированных Россией, не удалось выйти вглубь обороны врага, но все же продвижение есть.

"Мы мотивированы. Российским военным угрожает их руководство. Они знают, что если они будут отступать, их просто будут убивать", — пояснил он.

Напомним, 22 июня Владимир Зеленский ответил на оскорбления Путина в свой адрес. По его словам, руководитель Кремля похоже, не до конца понял свои же слова, поскольку такие высказывания о евреях неприемлемы для цивилизованного мира. Зеленский напомнил, что потерял многих своих родственников во время Холокоста и пауза была вызвана эмоциональным возмущением.