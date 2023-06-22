"Король антисемитизма после Гитлера": Зеленский ответил на оскорбления Путина в свой адрес

По словам президента Украины, глава Кремля, похоже, не до конца понял свои же слова, поскольку подобные высказывания о евреях неприемлемы для цивилизованного мира.

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Президент Украины Владимир Зеленский ответил на заявление президента РФ Путина, в котором тот назвал Зеленского "позором еврейского народа". Об этом в среду, 21 июня президент Украины Владимир Зеленский сообщил в интервью для ВВС.

На просьбу журналиста BBC отреагировать на подобное заявление, Зеленский дал ответ после некоторой паузы, он глубоко вздохнул, опустил голову и сказал, что не совсем уверен, как корректно прокомментировать подобное заявление.

"Похоже, он (Путин — ред.) не до конца понимает свои слова. Извините, но как будто он второй король антисемитизма после Гитлера", — отметил лидер Украины.

Известно, что Зеленский потерял многих своих родственников во время Холокоста и пауза была вызвана эмоциональным возмущением. Далее он добавил:

"Это говорит президент. Цивилизованный мир не может так говорить. Но мне было важно услышать реакцию мира, и я благодарен за поддержку", — подчеркнул он.

Отметим, что издание Jerusalem Post 21 июня опубликовало заявления Зеленского из интервью, разместив новость на главной странице.

Острые заявления Путина о Зеленском

Напомним, 16 июня российский президент во время выступления на экономическом форуме сделал заявление о том, что у него якобы есть еврейские друзья, которые считают, что президент Украины Владимир Зеленский — не еврей, а "позор еврейского народа". Также он сказал, что недоумевает, как можно поддерживать неонацистов.

В тот же день главный раввин Украины Моше Реувен Асман ответил президенту РФ Владимиру Путину, что гордится действиями Зеленского, который не сбежал от войны и делает все, чтобы помочь своему народу. В то же время главный раввин подчеркнул, что в Украине нет неонацистов, а есть "порядочные люди, которые защищают свою родину".