"Я горжусь им": главный раввин Украины ответил Путину на его оскорбление Зеленского (видео)

Главный раввин Украины Моше Асман сказал, что вместе со всем миром гордиться президентом Украины, который прилагает все усилия для защиты украинского народа в условиях российской агрессии.

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Главный раввин Украины Моше Реувен Асман ответил президенту РФ Владимиру Путину, который во время выступления на Петербургском экономическом форуме назвал президента Украины Владимира Зеленского "позором еврейского народа", сообщает "УНИАН".

"Я лично могу сказать, что горжусь президентом Зеленским, что он не убежал и делает все для помощи украинскому народу. И не только я. Думаю, что весь мир гордиться им", — отметил Моше Асман.

Также главный раввин Украины подчеркнул, что в Украине нет неонацистов.

"В Украине есть порядочные люди, которые защищают свою родину", — подытожил главный раввин Украины.

Путин оскорбил Зеленского: что известно

Сегодня во время выступления в рамках Петербургского международного экономического форума президент РФ Владимир Путин заявил, что с детства имеет много друзей-евреев, которые якобы утверждают, что "Зеленский — не еврей, а позор еврейского народа".

Также он сказал, что недоумевает, как можно поддерживать неонацистов.

Фокус писал о том, что 16 июня на Петербургском международном экономическом форуме Путин заявил, что РФ не сократит запасы ядерного оружия. По словам президента РФ Владимира Путина, западные страны постоянно провоцируют Москву на жесткие действия и ждут, что она начнет "кнопки нажимать".

Также, Фокус писал о том, что Путин заявил о желании поляков захватить Западную Украину. Глава Кремля Владимир Путин заявил, что у поляков якобы есть территориальные претензии к Украине и они претендуют на территории западной части страны.