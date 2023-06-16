"Я пишаюся ним": головний рабин України відповів Путіну на його образу Зеленського (відео)

Головний рабин України Моше Асман сказав, що разом із усім світом пишається президентом України, який докладає всіх зусиль для захисту українського народу в умовах російської агресії.

Related video

Головний рабин України Моше Реувен Асман відповів президенту РФ Володимиру Путіну, який під час виступу на Петербурзькому економічному форумі назвав президента України Володимира Зеленського "ганьбою єврейського народу", повідомляє УНІАН.

"Я особисто можу сказати, що пишаюся президентом Зеленським, що він не втік і робить все для допомоги українському народу. І не тільки я. Думаю, що весь світ пишається ним", — зазначив Моше Асман.

Також головний рабин України наголосив, що в Україні немає неонацистів.

"В Україні є порядні люди, які захищають свою батьківщину", — підсумував головний рабин України.

Путін образив Зеленського: що відомо

Сьогодні під час виступу в рамках Петербурзького міжнародного економічного форуму президент РФ Володимир Путін заявив, що з дитинства має багато друзів-євреїв, які нібито стверджують, що " Зеленський — не єврей, а ганьба єврейського народу ".

Також він сказав, що дивується, як можна підтримувати неонацистів.

Фокус писав про те, що 16 червня на Петербурзькому міжнародному економічному форумі Путін заявив, що РФ не скоротить запаси ядерної зброї. За словами президента РФ Володимира Путіна, західні країни постійно провокують Москву на жорсткі дії та чекають, що вона почне "кнопки натискати".

Також Фокус писав про те, що Путін заявив про бажання поляків захопити Західну Україну. Глава Кремля Володимир Путін заявив, що поляки нібито мають територіальні претензії до України і вони претендують на території західної частини країни.