"Король антисемітизму після Гітлера": Зеленський відповів на образи Путіна на свою адресу

За словами президента України, голова Кремля, схоже, не до кінця зрозумів свої ж слова, оскільки такі висловлювання про євреїв неприйнятні для цивілізованого світу.

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Президент України Володимир Зеленський відповів на заяву президента РФ Путіна, в якій той назвав Зеленського "ганьбою єврейського народу". Про це в середу, 21 червня президент України Володимир Зеленський повідомив в інтерв'ю для ВВС.

На прохання журналіста BBC відреагувати на подібну заяву, Зеленський відповів після деякої паузи, він глибоко зітхнув, опустив голову і сказав, що не зовсім упевнений, як коректно прокоментувати подібну заяву.

"Схоже, він (Путін — ред.) не до кінця розуміє свої слова. Вибачте, але ніби він другий король антисемітизму після Гітлера", — зазначив лідер України.

Відомо, що Зеленський втратив багатьох своїх родичів під час Голокосту і пауза була викликана емоційним обуренням. Далі він додав:

"Це говорить президент. Цивілізований світ не може так говорити. Але мені було важливо почути реакцію світу, і я вдячний за підтримку", — наголосив він.

Зазначимо, що видання Jerusalem Post 21 червня опублікувало заяву Зеленського з інтерв'ю, розмістивши новину на головній сторінці.

Гострі заяви Путіна про Зеленського

Нагадаємо, 16 червня російський президент під час виступу на економічному форумі зробив заяву про те, що в нього нібито є єврейські друзі, які вважають, що президент України Володимир Зеленський — не єврей, а "ганьба єврейського народу". Також він сказав, що дивується, як можна підтримувати неонацистів.

Того самого дня головний рабин України Моше Реувен Асман відповів президенту РФ Володимиру Путіну, що пишається діями Зеленського, який не втік від війни і робить усе, щоб допомогти своєму народу. Водночас головний рабин підкреслив, що в Україні немає неонацистів, а є "порядні люди, які захищають свою батьківщину".