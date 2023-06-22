Братская помощь: бойцы ССО спасли раненых военнослужащих под Бахмутом (видео)

Спецназовцы обнаружили раненых украинских пехотинцев, оказали им первую медицинскую помощь и эвакуировали с места боевых действий.

В сети появились кадры работы операторов Сил специальных операций(ССО), которые спасли своих раненых собратьев, вступивших в бой с противником на Бахмутском направлении. Кадры отважных действий воинов ССО были опубликованы пресс-службой ведомства.

В комментарии к видео сказано, что во время выполнения боевой задачи группа подразделения ССО вступила в огневой контакт с российскими войсками. На том же участке в это время также находился один из пехотных подразделений Сил обороны, среди бойцов которого оказались раненые.

"Во время боя несколько пехотинцев получили ранения. Операторы ССО оказали раненым первую помощь и эвакуировали в безопасную зону", — говорится в сообщении.

На кадрах спецназовцы наталкиваются на раненых бойцов пехотного подразделения, оказывают первую медицинскую помощь и эвакуируют собратьев с поля боя. Также на видео можно увидеть фрагменты боевого контакта с противником — украинские бойцы наносят огневое поражения из стрелкового оружия и гранатометов.

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