Враг потерял "Тюльпан": Сырский показал работу M142 HIMARS в районе Бахмута (видео)

Оккупанты потеряли самоходный миномет 2С4 "Тюльпан" и личный состав на Бахмутском направлении.

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Вооруженные силы Украины эффективно применили реактивную артиллерийскую систему M142 HIMARS по российским захватчикам. Об этом 21 июня в Telegram сообщил Командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский.

Он отметил, что в результате успешных действий было ликвидировано минимум восемь врагов. Оккупанты потеряли самоходный миномет 2С4 "Тюльпан".

"Замечательная работа "Рыбака"", — говорится в сообщении.

Сырский добавил, что Силы обороны уничтожили технику россиян на Бахмутском направлении. Подробности относительно ситуации в районе Бахмута он не огласил.

Контрнаступление ВСУ: бои в районе Бахмута

В отчете американского Института изучения войны (ISW) за 22 июня указано, что Силы обороны Украины продолжают наступательные операции в Запорожской области и на Бахмутском направлении. В районе Бахмута также идут бои. Украинские войска провели ограниченные наземные наступления вдоль административной границы между западной частью Донецкой области и восточной частью Запорожской области. Российские вооруженные силы вели неудачные наступательные операции вблизи Угледара.

В 3 ОШБр 20 июня заявили, что инициатива на Бахмутском направлении перешла именно к подразделению. Вследствие продвижения Сил обороны Украины удалось пополнить обменный фонд. Российские военные удивлялись, что получают необходимое обеспечение в плену. Бойцы отметили, что есть признаки проблем в войсках России. Значительная часть россиян и в дальнейшем верит в то, что с ними будут плохо обращаться в плену, поэтому выбирает смерть в окопах.

Львовские десантники уничтожили 19 июня вражескую БМД в районе Бахмута. Экипаж вражеской техники пытался быстро проскочить по полю, но так и не доехал до лесополосы.

Напомним, 16 июня точный удар из РСЗО нанесли по подразделению 144-й мотострелковой дивизии армии России. Аналитики насчитали два взрыва вольфрамовых снарядов.