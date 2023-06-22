Ворог втратив "Тюльпан": Сирський показав роботу M142 HIMARS в районі Бахмута (відео)

Окупанти втратили самохідний міномет 2С4 "Тюльпан" та особовий склад на Бахмутському напрямку.

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Збройні сили України ефективно застосували реактивну артилерійську систему M142 HIMARS по російським загарбникам. Про це 21 червня у Telegram повідомив Командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський.

Він зазначив, що внаслідок успішних дій було ліквідовано мінімум восьмеро ворогів. Окупанти втратили самохідний міномет 2С4 "Тюльпан".

"Чудова робота "Рибака"", – йдеться у дописі.

Сирський додав, що Сили оборони знищили техніку росіян на Бахмутському напрямку. Подробиці щодо ситуації в районі Бахмута він не оголосив.

Контрнаступ ЗСУ: бої в районі Бахмута

У звіті американського Інституту вивчення війни (ISW) за 22 червня зазначено, що Сили оборони України продовжують наступальні операції в Запорізькій області та на Бахмутському напрямку. У районі Бахмута також точаться бої. Українські війська провели обмежені наземні наступи вздовж адміністративного кордону між західною частиною Донецької області й східною частиною Запорізької області. Російські збройні сили вели невдалі наступальні операції поблизу Вугледара.

У 3 ОШБр 20 червня заявили, що ініціатива на Бахмутському напрямку перейшла саме до підрозділу. Внаслідок просування Сил оборони України вдалося поповнити обмінний фонд. Російські військові дивувалися, що отримують необхідне забезпечення у полоні. Бійці зазначили, що є ознаки проблем у військах Росії. Значна частина росіян й надалі вірить у те, що з ними будуть погано поводитися у полоні, тому обирає смерть в окопах.

Львівські десантники знищили 19 червня ворожу БМД в районі Бахмута. Екіпаж ворожої техніки намагався швидко проскочити полем, але так й не доїхав до лісосмуги.

Нагадаємо, 16 червня точний удар із РСЗВ завдали по підрозділу 144-ї мотострілецької дивізії армії Росії. Аналітики нарахували два вибухи вольфрамових снарядів.