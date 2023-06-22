Вирівнюють лінію фронту: в ISW розповіли про успіхи українського наступу (карта)

За даними американських аналітиків, Сили оборони України продовжують наступальні операції у Запорізькій області. У районі Бахмута також точаться бої.

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Збройні сили України проводять успішні наступальні операції на сході та півдні з метою зміцнення захоплених позицій та вирівнювання лінії фронту. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW), опублікованому 22 червня.

Ситуація на південному фронті

За даними аналітиків, 21 червня українські збройні сили провели обмежені наземні наступи вздовж адміністративного кордону між західною частиною Донецької області та східною частиною Запорізької області. Російські збройні сили вели невдалі наступальні операції поблизу Вугледару.

Генштаб України повідомив, що українські збройні сили проводять наступальні операції на кордоні між населеними пунктами Вільне Поле та Макарівка. Російські джерела стверджували, що українські збройні сили атакують Урожайне, але Євген Пригожин, голова ПВК "Вагнер", заявив, що українські збройні сили вже зазнали невдачі у захопленні цього населеного пункту.

Фото: ISW Фото: ISW

За інформацією Генштабу України, російські збройні сили вели безрезультатні наступальні операції на П'ятихатському напрямку. Геолокаційні дані ISW, опубліковані 21 червня, підтверджують контроль українських збройних сил над П'ятихатками.

Українські збройні сили продовжують наступальні операції на рубежах між Новоданилівкою та Роботиним, а також між Малою Токмачкою та Вербовим. Ганна Маляр, заступник міністра оборони України, повідомила, що українські збройні сили продовжують із частковим успіхом вести наступальні операції на півдні України, зміцнюючи захоплені позиції та вирівнюючи фронт.

Пригожин заявив, що українські сили контролюють П'ятихатки та райони на північ від Роботиного. Російські джерела повідомляли про наступальні дії українських сил поблизу Роботиного та Жереб'янок.

Російські джерела стверджували, що українські сили завдали удару з використанням системи HIMARS по тилових позиціях Росії у Запорізькій області, зокрема по населеному пункту Розівка, що знаходиться приблизно за 65 км на північний захід від Маріуполя на сході Запорізької області.

Пригожин заявив, що українські сили намагаються переправитися річкою Дніпро в районі Голої Пристані. Однак ISW не має візуальних доказів, що підтверджують цю заяву.

Міністерство оборони Великобританії повідомило, що російські збройні сили продовжують будівництво оборонних рубежів для захисту окупованого Криму. Вони зазначили, що збройні сили Росії створили оборонну зону завширшки 9 км, приблизно за 3,5 км на північ від Криму.

На думку американських аналітиків, будівництво укріплень у Криму може свідчити про те, що російські збройні сили мають брак впевненості у своїй здатності утримувати окуповану територію на півдні України.

Харківська та Луганська області

21 червня українські війська продовжили контратаки під Кремінною. Заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що у напрямку Білогорівка-Шипилівка українські сили провели успішні наступальні операції та утримують захоплені позиції.

Фото: ISW

На кордоні Куп'янськ-Сватове тривали позиційні бої між українськими та російськими військами. Російський блогер стверджував, що бої на цьому напрямі продовжуються, але російським силам не вдалося прорватися до міста. Він також заявив, що російські війська витісняють українські сили із Синьківки та закріплюються на правому березі річки Оскіл.

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що російські війська проводили невдалі наступальні операції у напрямку Діброви, Серебрянки та на лінії Кремінь-Ямполівка. Геолокаційні знімки бойових дій, опубліковані 20 червня, показують, як українські сили відображають настання російської бронетехніки на схід від Спірного.

Російський блогер стверджував, що 20 червня інтенсивність бойових дій збільшилася, і російські повітрянодесантні війська нібито захопили кілька українських опорних пунктів у районі Серебрянського лісу. Він також заявив, що підрозділи російського Центрального угруповання військ здійснюють штурмові операції на кількох ділянках поблизу Кремінної.

Згідно з інформацією, отриманою від іншого російського джерела, в районі Білогорівки на Лиманському напрямку йдуть запеклі бої. Крім того, на супутникових знімках, опублікованих 20 червня, видно, що російські сили проводять будівництво об'єктів, які мають ознаки військової інфраструктури, на території окупованої частини Луганської області, що знаходяться на південний схід від окупованого міста Кришталевий.

Ситуація на Донбасі

Згідно з інформацією, поданою Генштабом України, російські війська здійснювали невдалі наступальні операції поблизу населених пунктів Оріхово-Василівка, Іванівське та Біла Гора. Ганна Маляр, заступник міністра оборони України, наголосила, що в районі Бахмута щодня відбуваються бойові зіткнення.

Фото: ISW

За інформацією Генштабу України, російські збройні сили перекинули підрозділи 83-ї гвардійської десантно-штурмової бригади в район Кліщіївки для заміни військових частин 31-ї гвардійської бригади ВДВ, які зазнали значних втрат у недавніх бойових діях.

Один із російських блогерів заявив про невдалі наступальні операції російських військ поблизу Григорівки. Російські джерела стверджували про штурми, що проводяться українськими збройними силами на північ від Бахмута в районах Ягідного, Берхівки, Оріхово-Василівки, а також на південний захід від Бахмута поблизу Кліщіївки.

За інформацією Генштабу України, російські збройні сили здійснювали безрезультатні наступальні дії в районах Авдіївки, Північного, Першотравневого, Мар'їнки та Новомихайлівки.

Геолокаційні знімки, опубліковані 21 червня, свідчать про наявність українських збройних сил у північній частині населеного пункту Мар'їнка.

Нагадаємо, у цьому ж звіті ISW йдеться про те, що повільний темп просування українських сил може свідчити, що ЗСУ ще готують напрямок для головного удару контрнаступу.

Також нагадаємо, 21 червня командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив, що за останню добу ЗСУ знищили 68 одиниць техніки ворога. ЗС РФ, за його словами, втратила три роти бійців.