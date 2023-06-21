Пріоритет на Крим: окупанти споруджують оборонні рубежі від ЗСУ, — розвідка Британії (фото)

За інформацією аналітиків, контрнаступ ЗСУ триває і вони активно просуваються вперед. Командування окупаційної армії змушене вигадувати нові стратегії, щоб спробувати завадити планам України.

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Українські військові продовжують наступальні дії по всій лінії фронту, тож російські окупанти змушені розставляти пріоритети та будувати нові лінії оборони. Про це йдеться у звіті британської розвідки від 21 червня.

За інформацією аналітиків, супротивник серйозно зайнявся питанням оборони Кримського півострова. Росіяни будують оборонні споруди біля підступів до цієї території.

Вони розуміють, що Крим є головною і кінцевою метою української армії, адже російська агресія почалася 9 років тому саме з цього місця. І ось тепер Кремль поставив для себе збереження контролю над півостровом пріоритетом.

Аналітики також зазначають, що на південному напрямку тривають запеклі бої і ЗСУ успішно атакують позиції противника, хоча останні тижні окупантів і пішли на те, щоб посилити оборону в глибокому тилу та на лінії фронту.

Розташовані оборонні рубежі за 3,5 км на північ від Армянська, на вузькому сухопутному перешийку, що з'єднує Крим із Херсонською областю і тягнуться вони на 9 кілометрів.

Росіяни продовжують будувати оборонні рубежі поряд із Кримом Фото: Міноборони Великобританії

"Ці продумані оборонні споруди підкреслюють думку російського командування про те, що українські сили здатні безпосередньо атакувати Крим. Росія, як і раніше, вважає збереження контролю над півостровом своїм головним політичним пріоритетом", — йдеться у повідомленні.

Росіяни продовжують будувати оборонні рубежі поряд із Кримом Фото: Міноборони Великобританії

Нагадаємо, що 31 травня партизани "Атеш" попереджали про те, що російські окупанти почали мінувати кримський завод "Титан", що знаходиться біля міста Армянськ.