Сотні втрат у ЗС РФ: з'явилися кадри одного з найпотужніших ударів HIMARS під Кремінною (відео)

Точний удар з РСЗВ завдали по підрозділу 144-ї мотострілецької дивізії армії Росії. Аналітики нарахували два вибухи вольфрамових снарядів.

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Збройні сили України завдали точного удару з РСЗВ HIMARS по підрозділу 144-ї мотострілецької дивізії 20-ї загальновійськової армії Росії під Кремінною Луганською області. Відео ліквідації загарбників показали 16 червня аналітики DeepState.

"Поразка особового складу ворога на околицях Житлівки (селище у Кремінському районі Луганської області, — ред.) за підтримки підрозділу аеророзвідки "Дикі бджоли" 518 батальйону "Дике поле", — зазначили дослідники.

OSINT-група GeoConfirmed вказала на вантажівки в районі обстрілу для перевезення особового складу. Кожна машина могла вмістити щонайменше 30 солдатів.

Аналітики нарахували два різні вибухи та говорять про удари HIMARS вольфрамовими снарядами. Одне потрапляння було біля вантажівок, а інше — у лісі, де окупанти могли чекати начальство.

Виходячи із загальної кількості вантажівок, дослідники зробили висновок, що може йтися про сотні ліквідованих російських військових. На кадрах видно, як росіянин евакуює іншого солдата з місця удару.

"Якщо ті солдати, які були так далеко, постраждали від вольфрамових снарядів, в окупантів у машинах не було жодного шансу", — зробили висновок у GeoConfirmed.

Публікація OSINT-групи GeoConfirmed на цей час недоступна, але збереглася cash-версія твіту.

Нагадаємо, що російські пропагандисти нещодавно видали знищення артилерії окупантів за нібито точні удари по установках HIMARS.

А 15 червня з'явилося відео знищення п'ятьох російських САУ "Мста-С" на одному фермерському полі. Установки могли знищити високоточними ракетами GMLRS із вольфрамовими кулями.