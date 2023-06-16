Сотни потерь у ВС РФ: появились кадры одного из самых мощных ударов HIMARS под Кременной (видео)

Точный удар из РСЗО произвели по подразделению 144-й мотострелковой дивизии армии России. Аналитики насчитали два взрыва вольфрамовых снарядов.

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Вооруженные силы Украины нанесли точный удар из РСЗО HIMARS по подразделению 144-й мотострелковой дивизии 20-й общевойсковой армии России под Кременной Луганской области. Видео ликвидации захватчиков показали 16 июня аналитики DeepState.

"Поражение личного состава врага на окраинах Житловки (поселок в Кременском районе Луганской области, — ред.) при поддержке подразделения аэроразведки "Дикие пчелы" 518 батальона "Дикое поле", — отметили исследователи.

OSINT-группа GeoConfirmed указала на грузовики в районе обстрела, которые предназначались для перевозки личного состава. Каждая машина могла вместить не менее 30 солдат.

Аналитики насчитали два разных взрыва и говорят об ударах HIMARS вольфрамовыми снарядами. Одно попадание было возле грузовиков, а другое — в лесу, где оккупанты могли ждать начальство.

Исходя из общего количества грузовиков, исследователи сделали вывод, что речь может идти о сотнях ликвидированных российских военных. На кадрах также видно, как россиянин эвакуирует другого солдата с места удара.

"Если те солдаты, которые находились так далеко, пострадали от вольфрамовых снарядов, у оккупантов в машинах не было ни единого шанса", — сделали вывод в GeoConfirmed.

Публикация OSINT-группы GeoConfirmed на данный момент недоступна, но сохранилась cash-версия твита.

Напомним, что российские пропагандисты недавно выдали уничтожение артиллерии оккупантов за якобы точные удары по установкам HIMARS.

А 15 июня появилось видео уничтожения пяти российских САУ "Мста-С" на одном фермерском поле. Установки могли уничтожить высокоточными ракетами GMLRS с вольфрамовыми шариками.