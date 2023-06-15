ЗСУ знищили цілих 5 російських САУ "Мста-С" на одному полі, – OSINT-аналіз (фото)

Частину з артилерійських установок знищили високоточними ракетами GMLRS для HIMARS. Всі "Мсти-С" знаходились в Запорізькій області.

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Українські військові знищили 5 російських самохідних артилерійських установок "Мста-С" в межах одного фермерського поля. Про це повідомляє OSINT-аналітик Andrew Perpetua у твіттері.

Після аналізу відео бійців ЗСУ, аналітик зміг встановити точне місце розташування батареї САУ "Мста-С". Виявилось, що всі вони були знищені в районі Георгіївки в Запорізькій області. Вони були розташовані приблизно в 10-12 км від лінії фронту.

Судячи з розльоту уламків на деяких кадрах, знищували артилерію високоточні ракети GMLRS з вольфрамовими кульками. У відео видно, як вони розлітаються навколо місця удару. Такі боєприпаси використовує HIMARS та GMLRS.

Відео знищення САУ "Мста-С" ракетою GMLRS

Також аналітик додав координати знищених артустановок:

47.66349, 36.94737;

47.66219, 36.94366;

47.66105, 36.93501;

47.64909, 36.94339;

47.64911, 36.94264.

На фотографіях нижче видно їхнє розташування.

Всі 5 САУ знаходились в межах одного сільськогосподарського поля

Мста-С — це російська радянська 152-мм самохідна артустановка. Перебуває на озброєні з 1989 року. Максимальна дальність стрільби гармати складає до 29 км активно-реактивним снарядом.

Нагадаємо, 13 червня 129-а бригада ТрО розказала про результативність наведення артилерії на російські сили дроном "Лелека-100". Окупанти втратили близько 20 одиниць техніки.

15 червня речник Генштабу Андрій Ковальов повідомив про просування ЗСУ в Донецькій та Запорізькій областях.