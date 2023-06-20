"Ми готуємо плацдарми": у 3 ОШБр заявили про успішні дії в районі Бахмута (відео)

Ініціатива поблизу Бахмута перейшла саме до 3-ої окремої штурмової бригади, а відсутність "м'ясних хвиль" росіян полегшує наступ.

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Бійці 3 Штурмової бригади Збройних сил України провели успішні наступальні дії у червні й тепер закріпляються на звільнених територіях. Подробиці повідомив пресофіцер підрозділу Олександр Бородін у телемарафоні.

З його слів, наразі триває підготовка плацдармів для подальших наступальних операцій.

"У нас є велика мотивація і наразі ми закріплюємось і готовимо плацдарми для подальших дій", – пояснив він.

Внаслідок просування Сил оборони України вдалося поповнити обмінний фонд. Російські військові дивувалися, що отримують необхідне забезпечення у полоні.

"Коли вони могли просто поїсти теплої людської їжі, для них це вже було дивно", – зазначив представник 3 ОШБр.

Бородін зазначив, що є ознаки проблем у військах Росії. Значна частина росіян й надалі вірить у те, що з ними будуть погано поводитися у полоні, тому обирає смерть в окопах.

Пресофіцер зазначив, що ініціатива в районі Бахмута перейшла саме до 3 Штурмової бригади Збройних сил України. Наразі українським захисникам вже простіше, оскільки немає піхотних штурмів та так званих м'ясних хвиль росіян.

"У нас зараз ініціатива, треба, я сподіваюся її й надалі розвивати", – розповів він.

Нагадаємо, 19 червня бійці 1 і 3 роти 2 штурмового батальйону 3 ОШБр закріпилися на зачищених позиціях поблизу Бахмута. Українські військові під час наступальних дій зазнали атаки. У них регулярно стріляв кулеметний розрахунок окупантів, але це не завадило просунутися. Згодом українські військові почали займати позиції, щоб їх утримати. Цю частину наступу захисники називають найважчою.

Також 16 червня штурмовики ЗСУ зачистили лісосмугу в районі Бахмута. Воїни 3-ої окремої штурмової бригади використали стрілецьку зброю та зачистили доволі укріплену місцевість поблизу населеного пункту. Під час операції також проводилася евакуація пораненого побратима.