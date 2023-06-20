"Мы готовим плацдармы": в 3 ОШБр заявили об успешных действиях в районе Бахмута (видео)

Инициатива возле Бахмута перешла именно к 3-й отдельной штурмовой бригаде, а отсутствие "мясных волн" россиян облегчает наступление.

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Бойцы 3-й штурмовой бригады Вооруженных сил Украины провели успешные наступательные действия в июне и теперь закрепляются на освобожденных территориях. Подробности сообщил пресс-офицер подразделения Александр Бородин в телемарафоне.

По его словам, сейчас идет подготовка плацдармов для дальнейших наступательных операций.

"У нас есть большая мотивация и сейчас мы закрепляемся и готовим плацдармы для дальнейших действий", – объяснил он.

В результате продвижения Сил обороны Украины удалось пополнить обменный фонд. Российские военные удивлялись, что получают необходимое довольствие в плену.

"Когда они могли просто поесть теплой человеческой пищи, для них это уже было удивительно", – отметил представитель 3 ОШБр.

Бородин отметил, что есть признаки проблем в войсках России. Значительная часть россиян и дальше верит в то, что с ними будут плохо обращаться в плену, поэтому выбирает смерть в окопах.

Пресс-офицер отметил, что инициатива в районе Бахмута перешла именно к 3-й Штурмовой бригаде Вооруженных сил Украины. Сейчас украинским защитникам уже проще, поскольку нет пехотных штурмов и так называемых мясных волн россиян.

"У нас сейчас инициатива, надо, я надеюсь она и дальше будет развиваться", – рассказал он.

Напомним, 19 июня бойцы 1 и 3 роты 2 штурмового батальона 3-й ОШБр закрепились на зачищенных позициях вблизи Бахмута. Украинские военные во время наступательных действий подверглись атаке. В них регулярно стрелял пулеметный расчет оккупантов, но это не помешало продвинуться. Впоследствии украинские военные стали занимать позиции, чтобы их удержать. Эту часть наступления защитники называют тяжелейшей.

Также 16 июня штурмовики ВСУ зачистили лесополосу в районе Бахмута. Воины 3-й отдельной штурмовой бригады использовали стрелковое оружие и зачистили достаточно укрепленную местность вблизи населенного пункта. В ходе операции также проводилась эвакуация раненого побратима.