Не удержит Энергодар: РФ рассматривает теракт на ЗАЭС для остановки контрнаступления ВСУ, — Подоляк

Решится ли Россия взорвать ЗАЭС зависит исключительно от реакции цивилизованного мира, считают в Офисе президента Украины.

Из-за того, что Россия не может удержать Энергодар и в целом помешать украинскому контрнаступлению, она может взорвать Запорожскую АЭС. Об этом в своем твиттере написал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Россия не способна удержать Энергодар в среднесрочной перспективе, а потому рассматривает масштабный теракт на ЗАЭС для остановки украинского контрнаступления и создания безлюдной санитарной серой зоны, зафиксированной на последующие годы, как часть территориального статус-кво без прекращения огня. К этой стратегии относятся и попытки ударов "Кинжалов" по дамбе в Кривом Роге. Сейчас происходят дополнительные минирования атомной станции, включая охлаждающие бассейны. Решатся ли в Кремле на этот сценарий, сегодня зависит исключительно от реакции глобального мира", — написал Подоляк.

Он добавил, что мир должен начертить "красные линии" для России не завтра, а уже сегодня. По словам Подоляка, о последствиях чрезвычайной ситуации на ЗАЭС мир уже предупрежден.

Напомним, что глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов 20 июня заявил, российские оккупанты дополнительно заминировали Запорожскую АЭС в оккупированном Энергодаре. Они заложили взрывчатку в пруд-охладитель.

Также в военной разведке Украины сообщили, что ряд фактов указывает на то, что российские оккупанты сознательно разрушили плотину Каховской гидроэлектростанции . За полчаса до взрыва военнослужащим ВС РФ поступил приказ покинуть Каховскую ГЭС.