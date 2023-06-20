Военным РФ велели покинуть Каховскую ГЭС за пол часа до взрыва, – Буданов (видео)

По словам главы ГУР, целый ряд фактов указывает на то, что российские оккупанты сознательно разрушили плотину гидроэлектростанции.

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Военнослужащим Вооруженных сил Российской Федерации поступил приказ покинуть Каховскую гидроэлектростанцию за пол часа до того, как на ней произошел взрыв. Об этом сказал руководитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов в эфире телемарафона 20 июня.

Буданов подчеркнул, что Россия совершила подрыв плотины сознательно. По его словам, на это указывает целый ряд фактов.

"Все слухи, слухи о том, что может там было как-то иначе – это все не соответствует действительности", — заявил глава ГУР.

Как отмечает Буданов, подрыв Каховской ГЭС застал врасплох подразделения российских войск, которые находились рядом. Однако военнослужащим, которые находись непосредственно на станции, велели покинуть объект незадолго до катастрофы.

"За пол часа по радиосети вышли на подразделение, которое находилось на Каховской ГЭС, и сказали очень быстро собраться и покинуть эту территорию. Одновременно прибыла группа специального назначения. И после этого произошло то, что произошло", – рассказал Кирилл Буданов.

Интервью Кирилла Буданова

Напомним, 19 июня в сети появились снимки Каховской ГЭС за неделю до подрыва, на которых запечатлен белый автомобиль, заполненный бочками. СМИ предположили, что он мог перевозить взрывчатку.

В официальном Telegram-канале Херсонской ОВА 19 июня также появились фото микрорайона Остров в Херсоне, который из-за подрыва дамбы Каховской ГЭС оказался непригодным для дальнейшего проживания людей.

Мы также писали о том, что 20 июня спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев сообщил о случаях присвоения российскими оккупантами гуманитарной помощи, которую неравнодушные передали мирным жителям в оккупированных и подтопленных Алешках Херсонской области.