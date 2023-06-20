Військовим РФ наказали залишити Каховську ГЕС за півгодини до вибуху, – Буданов (відео)

За словами глави ГУР, ціла низка фактів вказує на те, що російські окупанти свідомо зруйнували греблю гідроелектростанції.

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Військовослужбовцям Збройних сил Російської Федерації надійшов наказ залишити Каховську гідроелектростанцію за пів години до того, як на ній стався вибух. На цьому наголосив керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в ефірі телемарафону 20 червня.

Буданов підкреслив, що Росія здійснила підрив греблі свідомо. За його словами, на це вказує ціла низка фактів.

"Усі чутки, чутки про те, що може там було якось інакше — це все не відповідає дійсності", — заявив голова ГУР.

Як зазначає Буданов, підрив Каховської ГЕС застав зненацька підрозділи російських військ, які були поруч. Проте військовослужбовцям, які були безпосередньо на станції, наказали залишити об'єкт незадовго до катастрофи.

"За пів години радіомережею вийшли на підрозділ, який знаходився на Каховській ГЕС, і сказали дуже швидко зібратися і покинути цю територію. Одночасно прибула група спеціального призначення. І після цього сталося те, що сталося", — розповів Кирило Буданов.

Інтерв'ю Кирила Буданова

Нагадаємо, 19 червня в мережі з'явилися знімки Каховської ГЕС за тиждень до підриву, на яких зображено біле авто, заповнене бочками. ЗМІ припустили, що він міг перевозити вибухівку.

В офіційному Telegram-каналі Херсонської ОВА 19 червня також з'явилися фото мікрорайону Острів у Херсоні, який через підрив дамби Каховської ГЕС виявився непридатним для подальшого проживання людей.

Ми також писали про те, що 20 червня речник Генерального штабу ЗСУ Андрій Ковальов повідомив про випадки присвоєння російськими окупантами гуманітарної допомоги, яку небайдужі передали мирним жителям в окупованих та підтоплених Олешках Херсонської області.