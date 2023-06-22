Танки-камикадзе с дистанционным управлением: чем могут удивить ВС РФ, применив технику 80-х

Еще в советскую эпоху военные проводили испытания танков с системой дистанционного управления. Потенциально, такие системы могут быть использованы для управления танками-камикадзе на расстоянии до 2 км, отметили военные эксперты.

Российские оккупанты впервые с начала полномасштабного вторжения применили так называемый танк-камикадзе, отправив в сторону позиций бойцов ВСУ Т-55, нашпигованный взрывчаткой. И хотя эпизод был неудачным, противник может продолжить такую практику, применив старую технику с дистанционным управлением. О том, что могут предпринять россияне в этом направлении говорится в материале Defence Express.

Обозреватели отмечают, что скорее всего в предыдущий раз захватчики примитивно использовали танк Т-55 со взрывчаткой, просто направив его на позиции украинских войск с зафиксированной педалью газа. Однако стоит обратить внимание, что у россиян в запасе есть системы дистанционного управления для танков советской эпохи, которая испытывались еще с 1980-х годов.

Например, в 1982 проводились испытания дистанционно управляемого танка Т-54 — система позволяла запустить двигатель, начать движение, осуществлять повороты и остановки машины на удаленном расстоянии. Похожие системы разрабатывались и к танкам Т-72, хотя дальность управления не могла чем-то удивить.

"Блок управления устанавливался на место механика водителя, команды подавались по радио, дальность управления составляла 1-2 километра", — пишут обозреватели.

Кроме того, есть сведения, что такие системы имели проблемы со связью в условиях перегруженности канал радиоуправления — дистанционно управлять можно было только одним танком. Так в статье от 1985 года авторы А. И. Лукьянов и Я. Д. Любишкин пишут, что на учениях 1981 и 1983 годов из дистанционно управ­ляемых танков были скомплектованы подразделе­ния по 15—20 машин (всего 120), которые имити­ровали контратакующие силы противника.

"Индивидуальное управление каждой мишенью ис­ключено, в связи с большой загрузкой каналов связи участвующих в бою (учениях) войск. Ма­шины пускаются группами, а затем управляются от гироскопического блока", — говорится в публикации.

Но даже при таком положении дел, отмечают эксперты, не стоит исключать что россияне попытаются масштабировать свою практику танков-камикадзе, использовав системы из 80-х.

Ранее сообщалось, что в России начали производить танки с "мангалами" на башне для защиты от беспилотников. И если раньше такие сооружения устанавливались в полевых условиях, то теперь, вероятно, речь идет о серийном производстве.