Штурмов оккупантов под Бахмутом стало меньше, потому что ВС РФ боятся потерь, — Череватый

По словам спикера ВСУ, за минувшие сутки враг совершил 389 обстрелов на Бахмутском направлении и 559 — на Лиманско-Купянском. Несмотря на авианалеты и атаки из артиллерии, защитникам удалось уничтожить более 10 единиц вооружения России и нанести потери ее войскам.

Российские захватчики стали реже пытаться штурмовать позиции защитников под Бахмутом в Донецкой области. Это связано со страхом регулярных войск понести потери как их предшественники-наемники. Соответствующее заявление в эфире телемарафона от 22 июня сделал представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

"На Бахмутском направлении уменьшилась интенсивность боев из-за того, что враг проводил ротационные определенные мероприятия. Плюс подразделения, которые зашли — это подразделения воздушно-десантных войск противника, мотострелковые подразделения — они видели, заходя в Бахмут и окрестности, своих предшественников, разбитые подразделения ЧВК "Вагнер". Они действуют осторожно, со всеми предосторожностями", — рассказал он.

Военный объяснил, что регулярные российские войска не рискуют так систематически штурмовать позиции Украины, как это делали "вагнеровцы". Однако враг продолжает обстреливать ВСУ. По словам Череватого, в течение суток на Бахмутском направлении было зафиксировано 389 артобстрелов, четыре боестолкновения и два авианалета.

Спикер передал, что во время боев защитникам удалось уничтожить 69 оккупантов, еще 143 получили ранения и один попал в плен. Кроме того, ВСУ ликвидировали вражескую технику: две гаубицы 2С3 "Акация", пять пушек разного типа, миномет 2С4 "Тюльпан", комплекс наблюдения "Муром" и комплекс "Ирония".

"Лидером по атакам и артиллерийским обстрелам сейчас является Лиманско-Купянское направление, где 559 раз враг бил по нам артиллерией разной. 10 боевых столкновений произошло, 10 авианалетов", — добавил Череватый.

Он рассказал, что на этом направлении в течение суток ВСУ уничтожили российские БМП-2, две пушки 2А36 "Гиацинт-Б", беспилотник "Ланцет", хранилище боеприпасов и три авто. По его словам, также потери понес личный состав войск РФ.

Напомним, 22 июня в сети появилось видео атаки 3-й отдельной штурмовой бригады на блиндаж россиян в районе Бахмута. Защитникам удалось уничтожить весь личный состав вражеских войск.

Также 22 июня опубликовали кадры работы редкой на вооружении ВСУ САУ Zuzana 2. Украина получила восемь таких артустановок от Словакии.