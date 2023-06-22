ВС РФ используют новый аэродром для ракетных атак на Украину (фото)

По словам военного эксперта Михаила Жирохова, самолеты, которые взлетают с аэродрома "Моздок" могут нести дополнительную ракету, что повышает эффективность атак.

После начала наступательных действий Вооруженных сил Украины на Запорожском направлении Российская Федерация перебросила часть своей стратегической авиации на аэродром вблизи города Моздок в Северной Осетии. Об этом сообщает "Радио Свобода" 22 июня.

Как отмечают журналисты, первые шесть самолетов ТУ-22М3 были зафиксированы в "Моздоке" 24 мая. Спутниковые снимки Planet Lab указывают на то, что 28 апреля стратегической авиации на этом аэродроме еще не было.

Аэродром "Моздок" 28 апреля

Аэродром "Моздок" 24 мая

По данным издания, именно оттуда взлетали ТУ-22М3, атаковавшие крылатыми ракетами Х-22 Днепропетровскую область в ночь на 22 июня. На спутниковых фото видно, что в преддверии атаки на аэродроме пребывало 7 самолетов.

Аэродром перед ракетной атакой на Днепропетровскую область

Как отметил военный эксперт Михаил Жирохов в комментарии журналистам, ранее РФ не использовала "Моздок" в военных целях против Украины. По его мнению, оккупанты перебросили туда свои авиацию, чтобы пробить ПВО Украины.

"Аэродром "Моздок" дает возможность наносить удары с акватории Черного моря. К тому же уменьшение количества топлива для боевого вылета позволяет подвесить еще одну ракету к самолету. Эффективность ракетных ударов может быть в разы больше", — сказал Жирохов.

Напомним, что соглано отчету британской разведки от 17 июня, Россия перебрасывает ударные вертолеты к югу Украины. Речь идет о 20 российских ударных вертолетах, обнаруженных на спутниковых снимках, размещенных на аэродроме в Бердянске.

Ранее, 14 июня, британская разведка также сообщала, что повышенная активность военной авиации России на южном направлении связана с возросшей интенсивностью атак сил обороны Украины.