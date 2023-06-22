Швейцария выделила Украине новый пакет помощи: что в него входит

Весь пакет помощи Украине оценивается в 1,2 млн швейцарских франков. В частности в него входит техника для дистанционного разминирования.

Швейцария выделила Украине пакет помощи для разминирования территорий в зоне боевых действий и возле линии фронта. Информация об этом появилась на сайте Федерального совета Швейцарии в четверг, 22 июня.

Федеральное управление обороны, гражданской защиты и спорта, чтобы помочь украинским спасателям в разминировании территорий передала ГСЧС саперную машину. Она позволяет безопасно и эффективно обезвреживать заминированные территории.

Эта гусеничная машина размером с небольшой бульдозер управляется дистанционно. Она может уничтожить или взорвать противопехотные мины с помощью резака, сначала обезвредив их.

Кроме этого украинским спасателям передали грузовик, прицеп и комплект запасных частей на три года.

Весь пакет помощи Украине оценивается в 1,2 млн швейцарских франков.

Также заметим, что с лета 2022 года Федеральное управление обороны вместе с Женевским международным центром гуманитарного разминирования начали обучать специалистов гражданских властей Украины гуманитарному разминированию.

Напомним, в конце апреля вице-премьер Ирина Верещук назвала Украину самым заминированным государством в мире. По подсчетам Кабмина, в Украине заминировано 174 тысячи квадратных километров территорий.

А представители британской разведки 17 апреля в отчете заявили, что для разминирования всей территории Украины понадобится десятилетие. В Украине регулярно появляются сообщения о жертвах среди гражданского населения, связанных с разминированием. Наибольшее количество пострадавших фиксируется в Харьковской и Херсонской областях, оккупированных российскими войсками.