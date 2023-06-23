Темп продвижения не свойственен ВСУ: в ISW оценили текущее контрнаступление Украины (карта)

ВСУ создают подспорье для дальнейших контрнаступательных операций, которые займут время, отмечают военные исследователи. США и страны ЕС ждали большего, но союзники признают, что пока это только начало.

Военные исследователи считают, что текущее медленное продвижение украинских контрнаступательных операций не в полной мере отражает весь наступательный потенциал Украины. Судя по всему, ВСУ создают условия, чтобы продолжить контрнаступление, которое займет время. Об этом сообщает "Институт исследования войны" в своей сводке.

Аналитики приводят слова президента Украины Владимира Зеленского, признавшего, что ожидания западных партнеров относительно контрнаступления отличаются. Но глава государства настоял, что Силы обороны Украины будут проводить операции, как считают нужным, независимо от давления других стран.

CNN 22 июня сообщило со ссылкой на заявления высокопоставленного представителя США и других западных лиц, что текущие результаты украинского контрнаступления отличаются от их ожиданий. Но вместе с тем официальные лица признали, что пока еще идет начальный этап, и что западные страны надеются на значительные успехи ВСУ в будущем.

Карта контрнаступления Украины. Кружком обведены районы ожесточенных боестолкновений

Напомним, что, по оценкам ISW, в дальнейшем стоит ожидать больших ударов Украины по российским линиям снабжения. Ожидается, что целями ВСУ будут наземные коммуникации и тыловые районы оккупационных войск.

Также сообщалось о продвижении ВСУ на трех участках фронта, где продолжаются тяжелые боестолкновения с противником. Аналитики упомянули о частичном успехе ВСУ, о том, что удалось закрепиться на новых позициях. По сообщениям российских источников, ВС РФ могут вновь, как и неоднократно прежде, пытаться создать буферную зону в районе Кременной для выхода на противоположный берег Северского Донца.