Уклонистов подали в розыск: в Черниговской области мужчин обязали явиться в ТЦК без повестки

Указ касается всех мужчин в возрасте от 18 до 59 лет, которые стоят на воинском учете. При себе они должны иметь пакет документов.

В Черниговской области был выдан новый указ о всеобщей мобилизации, согласно которому все военнообязанные граждане вынуждены явиться в военкомат без повестки. Об этом сообщает пресс-служба Черниговского областного ТЦК в социальной сети Facebook 22 июня.

По словам полковника Олега Гончарука, согласно с Указом президента Украины "О всеобщей мобилизации", все мужчины от 18 до 59 лет, которые находятся на воинском учете, обязаны прийти самостоятельно в местные ТЦК для уточнения учетных данных, а также для оценки их пригодности к прохождению военной службы.

"Каждый военнообязанный на время действия правового режима военного положения должен иметь при себе как личные, так и учетные документы, то есть приписное свидетельство, военный билет или временное удостоверение военнообязанного. Граждане в возрасте от 18 до 27 лет призыву по мобилизации во время действия военного положения не подлежат, для них военно-учетным документом является приписное свидетельство", — говорится в сообщении.

К слову, в Черниговском ТЦК также отметили, что все граждане, которые уклонились от мобилизации, поданы в розыск в Нацполицию и касаемо них проводится соответствующие мероприятия. Всего за этот год было открыто около 38 криминальных дел в области.

Напомним, 23 июня в ТЦК объяснили, зачем вызывают мужчин в военкоматы. За уклонение или нарушение правил мобилизации действующее законодательство определяет как административную, так и уголовную ответственность. Поэтому гражданам необходимо прибыть в ТЦК для проведения соответствующих процедур.