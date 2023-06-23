Держат людей в лагерях: оккупанты незаконно депортировали в РФ еще 600 украинцев, — ЦНС

Украинцев распределяют в специальные лагеря, которые расположены на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.

Российские оккупанты депортировали еще около 600 украинцев с временно оккупированных территорий Украины. Об этом сообщает пресс-служба Центра национального сопротивления 23 июня.

По информации украинского подполья, начиная с конца мая по первые недели июня россияне начали новый этап незаконной депортации. Из временно оккупированных украинских территорий в Ростовскую область Российской Федерации вывезли не менее 600 граждан.

Речь идет о гражданах из таких населенных пунктов, как Дебальцево, Докучаевск (Донецкая область), а также Старобельск (Луганская область). Именно там российские оккупанты расположили лагери распределения, где людей удерживают перед тем, как отправить в Российскую Федерацию.

"В дальнейшем оккупационная администрация отдает указание так называемому министерству транспорта, которое должно выделить автобусы. В то же время, "министерство здравоохранения" должно обеспечить медицинское сопровождение. И последнее, "главное управление МНС РФ" осуществляет непосредственную перевозку и сопровождение наших граждан", — говорится в сообщении.

В Центре национального сопротивления отметили, что все сотрудники выше перечисленных структур известны и наступит момент, когда они понесут справедливое и жестокое наказание за преступления против человечества.

Напомним, 1 июня сообщалось о том, что более 2 тысяч украинских детей принудительно депортировали в Беларусь. По словам политика Павла Латушко, сейчас известно о четырех местах пребывания вывезенных из Украины детей, а Александр Лукашенко лично подписывает документы, связанные с осуществлением военного преступления.