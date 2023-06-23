Передовые технологии Бундесвера: в Германии представили новейший танк Leopard 2A7V (видео)

ОБТ Leopard 2A7V сочетает в себе огневую мощь, защиту и мобильность. Танк оснащен новой оптикой и тепловизорами, а орудие позволяет вести огонь танковыми боеприпасами DM11 с программируемым взрывателем.

Бундесвер 17 июня представил недавно поступивший на вооружение армии основной боевой танк (ОБТ) Leopard 2A7V, который является новейшим вариантом серии Leopard 2 MBT. Как пишут обозреватели Army Recognition, эта разработка стала ответом на запланированную модернизацию предшествующего Leopard 2A6 и соответствует предстоящим проектам вооруженных сил ФРГ.

Броня

В материале говорится, что Leopard 2A7V признанный одним из самых защищенных современных танков. Он имеет современную модульную композитную броню, установленную на лобовом листе и башне, которая обеспечивает 360 градусов защиту экипажа от различных угроз, включая противотанковые ракеты, мины, самодельные взрывные устройства (СВУ) и выстрелы из гранатомета (РПГ).

Компоновка

Танк имеет типичную для современных машин компоновку водитель располагается впереди справа, башня — посередине, а силовая установка — сзади. Экипаж машины состоит из 4 человек командира, механика-водителя, наводчика и заряжающего.

Leopard 2A7V MBT во время демонстрации в штабе 1-й танковой дивизии. Источник Army Recognition

Вооружение

На вооружении танка состоит 120-мм гладкоствольное орудие Rheinmetall L/55, которая может вести огонь бронебойными подкалиберными боеприпасами Rheinmetall DM53 (APFSDS-T), в том числе с сердечником из обедненного урана, а также новым танковым боеприпасом DM11 (HE FRAG-T). Новые DM11 с программируемым взрывателем предназначены для поражения небронированных и легкобронированных целей, пробития заграждений и нейтрализации целей за укрытиями. При этом дальность огневого поражения достигает 5000 метров.

Системы наблюдения и обнаружения

Также танк оснащен новым тепловизором ATTICA-GL для наводчика и тепловизором ATTICA-Z для командира от компании Hensoldt. Они значительно увеличивают дальность обнаружения, распознавания и идентификации по сравнению с их предшественниками.

Для выполнения боевых задач в ночное время танк оснащен оптикой Hensoldt SPECTUS II или II имеющей тепловизионную систему в сочетании с усилителем изображения. Утверждается, что она обеспечивает экипажу повышенную четкость и контрастность изображения.

ОБТ Leopard 2A7V — сочетание огневой мощи, защиты и мобильности. Источник: Army Recognition

Силовая установка и ходовые характеристики

Leopard 2A7V оснащен комбинированным дизельным двигателем MB 873. Он имеет модифицированную бортовую передачу для работы с увеличенной боевой массой, что позволило немного снизить максимальную скорость до 63 км в час ради лучшего ускорения. Трансмиссия также была упрочнена, чтобы выдерживать дополнительный вес без ущерба для срока службы.

"С появлением Leopard 2A7V Бундесвер значительно расширил свои возможности по ведению бронетанковой войны. Передовые системы защиты, огневой мощи и визуализации танка действительно делают его грозным дополнением к арсеналу немецкой армии", — подытожили обозреватели.

Ранее сообщалось, что немецкий производитель Krauss-Maffei Wegmann (KMW) и Минобороны Норвегии согласовали поставки 54 танков Leopard 2A8 в версии NOR. Эта модификация имеет ряд улучшений в плане ходовых качеств.