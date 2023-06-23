Мощь, скорость и комфорт: Израиль представил БТР нового поколения Namer 1500 (видео)

Машина обладает впечатляющей мощностью в 1500 л.с. При этом БТР оснащен динамической защитой Trophy APS, из-за чего новый Namer фактически входит в число самых тяжелобронированных машин такого класса во всем мире.

Министерство обороны Израиля заявило о пополнении в семействе бронетранспортеров Namer. БТР нового поколения — Namer 1500 — самая современная машина, которая недавно поступила на вооружение Армии обороны Израиля. О возможностях израильских бронемашин говорится в материале издания Army Recognition от 23 июня.

"Namer 1500 — результат большой работы Управления танков и БТР Министерства обороны Израиля", — пишут обозреватели.

Мощность двигателя

Прежде всего была отмечена впечатляющая мощность бронемашины — 1500 л.с. Это существенное увеличение мощности, так как предшественники имели силовые установки в 1200 л.с. Такая мощность позволяет БТР эффективно преодолевать различные участки местности и быстро реагировать на обострение ситуации в боевых условиях.

Интерфейс

Помимо впечатляющей мощности, одной из наиболее ярких особенностей Namer 1500 является его передовая технология сенсорного экрана. Машина предлагает значительное технологическое обновление, призванное улучшить интерфейс оператора, обеспечивая более эффективное и действенное управление машиной в самых сложных условиях.

Вооружение

На крыше машины установлена дистанционно управляемая оружейная станция. Она вооружена мощным 12,7-мм крупнокалиберным пулеметом, что позволяет использовать значительную огневую мощь в боевых сценариях.

Бронирование

Защитные характеристики Namer 1500 являются одной из его отличительных особенностей. Благодаря усиленной конструкции брони, превосходящей даже сильно укрепленные танки Merkava IV, Namer 1500 входит в число самых тяжелобронированных машин во всем мире. Это стратегическое усовершенствование обеспечивает максимальную безопасность личного состава на современных полях сражений.

Израильский БТР укреплен системой активной защиты Trophy APS, которая разработана компаниями Rafael Advanced Defense Systems и Israel Aircraft Industries' Elta Group. Утверждается, что такая защита противостоит угрозам противотанковых управляемых ракет (ПТУР), также гранатометам (РПГ).

В целом Минобороны Израиля считает, что это новое пополнение в семействе БТР Namer значительно повысит оперативную эффективность ЦАХАЛ и обеспечит превосходную защиту его личного состава.

Напомним, Израиле представил инновационный ударный дрон SpyX на авиасалоне Paris Air Show 2023. Это небольшой одноразовый беспилотник, который способен разгоняться до 150 км/ч и нести боеголовку весом 2,5 кг. При этом погрешность нанесения ударов составляет менее 1 м.