Студенты из Непала воюют в Украине благодаря указу Путина, — СМИ

Россия увеличивает свой личный состав за счет студентов из Азии, которые не могут выжить на территории РФ, отправляя их на войну в Украину.

Студенты из Непала могли попасть на войну в Украину в составе подразделений российской армии в связи с действием указа главы Кремля Владимира Путина, который регламентирует упрощение получения гражданства для иностранцев, принявших участие в "специальной военной операции" (в РФ — название войны против Украины). Об этом информирует ВВС.

Граждане Непала рассказали о своей подготовке на территории в тренировочных лагерях захватчиков. Они согласились пойти добровольцами воевать с Украиной, несмотря на то, что на их родине быть наемником — это уголовное преступление. Свои причины в основном они связывают с деньгами. Непальцы, которые приехали на территорию России по рабочим и студенческим визам, говорят, что так они заработают средства, также смогут претендовать в будущем на упрощенное получение гражданства РФ.

Собеседник издания призналась журналистам, что приехал из далекой азиатской страны по студенческой визе и учился в вузе, но по мере того, как обучение подходило к концу, ему стало понятно, что денег совсем не хватает. По его словам, это проблема касается многих иностранных студентов — их небогатые семьи не могут постоянно присылать из дома необходимые для жизни суммы, а подработка в РФ совсем не приносит достаточных доходов.

Тогда молодой человек, обратив внимание на то, что в российскую армию идет регулярный набор добровольцев, решил записаться к захватчикам. Он прошел медкомиссию, сдал письменный тест на знание русского языка и в итоге оказался зачисленным в состав армии РФ.

Последний раз Непальская служба ВВС разговаривала с ним в середине июня. Собеседник говорил, что направляется в поезде в сторону Беларуси. Больше он на связь с журналистами не выходил.

Еще один собеседник ВВС из Непала, который находится в центре подготовки российского военного резерва, прямо сказал, что пошел в армию ради получения денег.

Указ Путина спровоцировал набор наемников

Высокий интерес со стороны представителей азиатских государств появился после того, как президент России Владимир Путин издал указ об упрощенном получении гражданства для иностранцев. Это касалось тех, кто принял участие в "специальной военной операции".

Как заявляют миграционные власти Непала, с февраля 2022-го года в РФ поехали 1729 граждан страны — по рабочи и студенческим визам. Сколько из них оказались в армии РФ — неизвестно.

Напомним, в Bloomberg 23 июня сообщили, что выплаты погибшим наемникам в России наблюдается увеличение объемов наличности. Компенсации, которые выплачивают за погибших наемников ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, составляют до 60 000 долларов США на человека.