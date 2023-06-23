Из-за выплат погибшим наемникам: в РФ резко увеличились объемы налички, — Bloomberg

По данным журналистов, компенсации, выплачиваемые за погибших наемников ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина, составляют до 60 000 долларов США на человека, включая недополученную зарплату, и обычно передаются в наличной форме.

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Российская военная экономика столкнулась с необычным феноменом: банки переполнены мешками наличных денег. Экономисты связывают это с гибелью российских наемников в Украине, что привело к значительному денежному приливу на родину. Об этом в пятницу, 23 июня, сообщает американский телеканал Blopmberg.

Так, по данным журналистов, компенсации, выплачиваемые за погибших наемников ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина (до 5 миллионов рублей или 60 000 долларов США на человека, помимо упущенной заработной платы), обычно поступают в виде наличных.

Многим родственникам погибших говорят не размещать деньги в банках, сообщают журналисты. Одна из вдов, Оксана из Челябинска, потерявшая своего мужа, который воевал в составе ЧВК "Вагнер" в Бахмуте, не хотела сталкиваться с проблемами налоговой системы и не иметь документов, указывающих на происхождение денег.

"Вагнер выплатил все, что должен был. Мы уже купили квартиру", — рассказала Оксана.

Финансирование "Вагнером" наемников, которых, по оценкам США, насчитывается около 50 000 человек, участвующих в военных действиях в Украине, привело к потоку наличности, проходящей через российскую экономику.

С момента сентября 2022 года, когда президент России Владимир Путин объявил мобилизацию, объем денег в обращении стремительно растет, что привело к оттоку из банков 2,2 триллиона рублей по данным Bloomberg Economics.

В связи с ограничениями, введенными на банковские операции, использование наличных становится все более популярным для расчетов во внешней торговле и распространяется на оккупированные территории Украины, где Россия внедряет свою валюту, поскольку другие способы оплаты ограничены.

Организация "Вагнер", возглавляемая Евгением Пригожиным, российским бизнесменом, связанным с Путиным и находящимся под санкциями, отправилась в Украину в марте прошлого года и привлекла осужденных из российских тюрем.

Пригожин не скрывает, как его бойцы получают заработную плату. В аудиокомментарии, опубликованном его компанией Concorde в этом месяце, он заявил, что боевики "получают все деньги наличными".

"Люди из колоний идут на войну, чтобы российские граждане могли сидеть дома и греться у печек. Они погибают за эту наличность", — приводит Bloomberg слова Пригожина.

Хотя источники финансирования "Вагнера" неизвестны, его участие в войне означает, что еще больше денег тратится на войну, независимо от учета расходов.

По словам чиновников, знакомых с позицией российских властей, деньги, предназначенные для военных, включая обычные войска, являются основной причиной роста предпочтения наличным деньгам в качестве средства платежа. Они утверждают, что уклонение от уплаты налогов вряд ли играет существенную роль.

Олег Вьюгин, бывший высокопоставленный чиновник Центрального банка и Министерства финансов, отмечает, что в отличие от 1990-х годов, когда работодатели использовали наличные деньги для уклонения от налогов, сейчас обстановка изменилась.

"Уровень налогов остался приемлемым для населения и бизнеса Однако появился еще один источник спроса на наличные деньги, связанный со "специальной военной операцией", — рассказал Вьюгин.

Кроме того, в феврале 2022 года, когда стало известно о вторжении Росси на территорию Украины, россияне массово сняли средства в наличной форме из банков. Однако этот ажиотаж был временным, так как Банк России вернул средства в финансовую систему, экстренно повысив процентные ставки и тем самым восстановив доверие к банковской системе, отмечают американские журналисты.

Напомним, 18 июня владелец частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что 32 тысячи российских бывших заключенных, принимавших участие в войне в Украине, якобы вернулись в Россию.

Напомним также, 7 июня сообщалось, что бывший депутат из Красноярского края Александр Хаконов, который был осужден за убийство бывшей жены, смог избежать колонии вступив в ЧВК "Вагнер".