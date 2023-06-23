Удалось вывезти еще нескольких: из Венгрии в Украину вернули пленных бойцов ВСУ

В Министерстве иностранных дел Украины отмечают, что делают все, чтобы вернуть остальных украинских военных, которых Россия передала Венгрии.

Украинским дипломатам удалось вернуть на родину двух военнопленных бойцов ВСУ. Ранее Россия передала их Венгрии, откуда военных забрали домой, написал спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко на своей странице в Фейсбуке в пятницу, 23 июня.

"Таким образом, украинской стороне удалось вернуть уже пятерых украинских защитников. Работаем, чтобы и остальные шесть воинов как можно быстрее вернулись домой к своим родным", — написал Николенко.

Почему украинские военнопленные оказались в Венгрии

Спикер МИД Олег Николенко 19 июня рассказал, как и почему пленные украинские военные оказались в Будапеште.

По словам дипломата, речь идет об 11 бойцах ВСУ, которых Венгрия, без ведома украинского правительства или международных правозащитных организаций, вывезла из России.

Николенко отметил, что информация, полученная от родственников некоторых из них, свидетельствует о том, что заверения венгерских властей о якобы свободном статусе украинских защитников в Венгрии не соответствуют действительности.

"Фактически они содержатся в изоляции, не имеют доступа к открытым источникам информации, их общение с родными происходит в присутствии третьих лиц, им отказывают в установлении контакта с посольством Украины", — подчеркнул спикер МИД Украины.

Дипломат отметил, что такие действия Будапешта ставят под сомнение задекларированные им гуманитарные мотивы вывоза украинцев в Венгрию. Кроме того, они могут квалифицироваться как нарушение положений Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод.

На следующий день после этого Николенко сообщил, что дипломатам удалось вывезти из Будапешта в Украину трех военнопленных украинцев.

Напомним, 20 июня мы писали о том, как правительство Венгрии лишило украинских военнопленных свободы. По словам адвоката Андрея Яковлева, действия правительства Венгрии нарушают Международное право прав человека, поэтому Украина может использовать правило 39 Регламента Европейского суда по правам человека, чтобы вернуть своих граждан.

В то же время Венгрия отвергает причастность к вывозу украинских военнопленных. По словам министра иностранных дел Венгрии Петера Сийярто, украинские воины якобы не захотели связываться с властями, однако никто не мешает им этого сделать.