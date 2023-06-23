Попытка военного переворота: Пригожин открыто выступил против руководства РФ (видео)

Основатель ЧВК "Вагнер" призвал рядовых россиян участвовать в фактически военном перевороте, покончить с "безобразием" и "восстановить справедливость".

ЧВК "Вагнер" готова открыто выступить против руководства ВС РФ и расправится с ним. Об этом заявил основатель группы наемников Евгений Пригожин в пятницу, 23 июня.

Пригожин обвинил ВС РФ в том, что они с тыла ударили ракетами по базе "вагнеровцев". По его словам, среди наемников оказалось много погибших.

"Минобороны РФ нанесли удар по нашим тыловым лагерям. Погибло много наших бойцов. Мы примем решение, как дадим ответ на это злодейство. Следующий шаг за нами", — пригрозил Пригожин.

Он также обратился к российским военным и их руководству с предупреждением не оказывать сопротивление.

"Всех, кто будут пытаться оказывать сопротивление, мы будем уничтожать. Справедливость в войсках будет восстановлена, а после этого и справедливость во всей России", — заявил "повар Путина".

Пригожин также призвал рядовых россиян участвовать в фактически военном перевороте.

"25 тысяч ожидает как тактический резерв, а стратегический резерв — это вся армия и вся страна. Все, кто хочет — присоединяйтесь", — заявил основатель группы наемников.

На заявления Пригожина отреагировал террорист Гиркин: что он сказал

Свое мнение уже успел высказать так называемы "экс-министр обороны ДНР" террорист Игорь Гиркин.

"Никак не могу прокомментировать заявление Пригожина о том, что по лагерям ЧВК "Вагнер" нанесены ракетные удары. Но констатирую, что страна на грани попытки военного переворота. Кто его инициирует — пока не ясно. Не исключено, что к нему стремятся обе враждующие фракции "партии власти" при нейтралитете третьей (ФСБ и Совбез)", — написал Гиркин.

Гиркин-Стрелков также добавил, что сложившаяся ситуация не сулит РФ ничего хорошего. По его словам, если Пригожин собирается воплотить свои слова в действие, это означает начало военного мятежа.

"Но даже если это фейк — то ситуация с противостоянием МО РФ и Вагнера уже вышла из-под контроля и требует немедленного вмешательства президента. Если он еще у нас вообще есть", — резюмировал он.

Новые заявления Пригожина: что о них говорят в Минобороны РФ

В 21:48 на резкие заявления основателя ЧВК "Вагнер" отреагировали в Минобороны РФ

"Все распространяемые в социальных сетях от имени Е.Пригожина сообщения и видеокадры о якобы "нанесении МО РФ удара по "тыловым лагерям "ЧВК "Вагнер", не соответствуют действительности и являются информационной провокацией", — заявили в профильном министерстве.

Напомним, 23 июня основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин написал заявление на Шойгу и Герасимова. "Повар Путина" заявил, что командование Минобороны РФ должно ответить за смерть десятков тысяч россиян. Он также утвержадет, что Сергей Шойгу устроил "геноцид по национальному признаку".

Евгений Пригожин также сказал, что украинская армия не "бомбила Донбасс 8 лет", был взаимный обмен ударами. По его словам, Украина имела силы на линии ООС, однако не готовила нападения на РФ вместе со всем НАТО.