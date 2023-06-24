"Гниение и распад": в ЛСР и РДК отреагировали на восстание Пригожина против ВС РФ

По словам спикера легиона "Свобода России", если Пригожин начнет военный мятеж, то с большой вероятностью одержит успех, однако не стоит приписывать ему воинскую честь и доблесть, которых нет.

За последний год Евгений Пригожин стал самостоятельной политической фигурой в Российской Федерации. Об этом говорится в заявлении командира "Русского добровольческого корпуса" Дениса Никитина, опубликованной в Telegram-канале организации 23 июня.

Пригожин выступил против Минобороны: что сказал командир РДК

Как отмечает Никитин, война в Украине стала для Евгения Пригожина "невероятным трамплином". По его словам, основатель ЧВК "Вагнер" стал источником и шоу благодаря своим высказываниям в адрес высшего военного руководства России.

Командир РДК также заявил, что несмотря на разные взгляды на будущее страны, неиронично считает Евгения Пригожина патриотом России. Он констатировал, что напряжение в высших эшелонах власти РФ, санкции и неудачи на фронте усилили процессы "гниения и распада" в стране.

Что думают о Пригожине в легионе "Свобода России"

Спикер ЛСР с позывным "Цезарь" отметил, что упомянутые события напоминают ему времена столетней давности. По его словам, у Пригожина много сторонников среди населения России и рядах силовых структур, поэтому если он начнет военный мятеж, то с большой вероятностью победит.

"Но также мы помним, как он и его пособники отрезали головы людям, убивали своих людей молотом, цинично снимая это на видео, и издевались на безоружными. Не стоит приписывать ему воинскую честь и доблесть, которых нет", — добавил спикер.

"Цезарь" подчеркнул, что у Пригожина большие политические амбиции, однако его борьба не отстаивает интересы России, а является лишь "битвой за кормушку".

Конфликт Пригожина и Минобороны РФ: что известно

В пятницу, 23 июня, основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин обвинил ВС РФ в том, что они намеренно ударили ракетами по лагерю наемников. Он заявил, что его бойцов "подло обманули" и хотят лишить возможности "защищать свои дома".

Вскоре после этого Евгений Пригожин предупредил, что ЧВК "Вагнер" готова открыто выступить против руководства ВС РФ и расправится с ним.

"Минобороны РФ нанесли удар по нашим тыловым лагерям. Погибло много наших бойцов. Мы примем решение, как дадим ответ на это злодейство. Следующий шаг за нами", — заявил Пригожин.

В свою очередь национальный антитеррористический комитет России заявил, что против главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина возбудили уголовное дело в ФСБ по факту призыва к военному мятежу. В ведомстве также заявили, что все озвученные заявления Пригожина относительно Минобороны РФ "не имеют под собой никаких оснований".