"Удар в спину стране и президенту": генералы ВС РФ просят ЧВК "Вагнер" остановиться (видео)

По словам генерал-лейтенанта Алексеева, "вагнеровцы" пытаются покуситься на исключительное право Владимира Путина назначать высшее военное руководство, что является государственным переворотом.

Генералы Вооруженных сил Российской Федерации обратились к наемникам частной военной компании "Вагнер" на фоне конфликта между Евгением Пригожиным и Министерством обороны. Соответствующие видеообращения появились в российском Telegram-канале "Репортер Руденко V"

Главнокомандующий ВКС РФ генерал Сергей Суровикин, заявил, что якобы прибыл с передовой по приказу Минобороны. Обращаясь к "вагнеровцам", он акцентировал внимание на общем тяжелом пути.

"Мы одной крови, мы воины, я призываю остановиться, противник только и ждет, когда у нас обострится внутриполитическая обстановка. Нельзя играть на руку противнику в это тяжелое для страны время", — сказал Суровикин.

Он призвал бойцов ЧВК "Вагнер" подчиниться приказу Владимир Путина и остановить колоны.

В свою очередь первый заместитель начальника главного управления генштаба РФ, генерал-лейтенант Владимир Алексеев назвал происходящее "помешательством", которые может привести к потерям, в том числе политическим.

"Представите, как воспримут с воодушевлением на Западе во то, что вы сейчас пытаетесь сделать. Какими бы ни были сейчас ваши намерения, благородными, может быть, как вам объяснили, это удар в спину стране и президенту", — заявил Алексеев.

Генерал-лейтенант подчеркнул, что только президент может назначать высший руководящий состав Вооруженных сил, а ЧВК "Вагнер" покушаются на его власть, что является государственным переворотом.

"Я вас прошу, одумайтесь, не нужно сейчас этого делать", — сказал военачальник.

Напомним, что вечером 23 июня глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что российские войска, подконтрольные Министерству обороны России, обстреляли ракетами позиции его наемников в тылу. Затем он сказал, что совет командиров наемников принял решение восстать против военного руководства ВС РФ.

После угроз Евгения Пригожина в адрес военного руководства РФ социальные сети взорвались новой партией мэмов о нарастающем внутреннем силовом противостоянии внутри России. Несмотря на воздушную тревогу на территории всей страны, украинцы успели высмеять объявленный лидерам Кремля мятеж.