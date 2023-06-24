Военный мяжет Пригожина: сеть взорвалась яркими мемами (фото)

Несмотря на воздушную тревогу на территории всей страны, украинцы успели высмеять объявленный лидерам Кремля Пригожиным мятеж в сети.

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После угроз лидера ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожина в адрес военного руководства РФ, объявленных вечером 23 июня, социальные сети взорвались новой партией мэмов о нарастающем внутреннем силовом противостоянии внутри России. Воздушная тревога на всей территории страны не стала для украинцев помехой высмеять внутренний конфликт, нарастающий в стране-агрессоре. Фокус собрал самые забавные мемы о происходящем.

Ситуация становится все более напряженной, поскольку источники близкие к Кремлю утверждают, что в администрации президента РФ Владимира Путина началась настоящая паника в связи с военным мятежом главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина.

Фото: Twitter

Пользователи сети перевели все "стрелки" из шуток про "горящую Москву" в руки главы наемников ЧВК "Вагнер", подчеркивая, что хоть он и не является другом Украины, однако может сыграть важную роль в исполнении желания многих украинцев.

Фото: Twitter

При этой реакцию украинского военного руководства украинцы видят в виде кадра из легендарного мультфильма "Симпсоны" из эпизода, где герои наблюдают за дракой двух агрессивных обезьян.

Фото: Twitter

Также есть очень схожая версия, однако уже с позиции зрителей "со стороны" не только действующих сторон конфликта, но и не вовлеченных в конфликт боевиков из РФ, которые представлены в виде гопников, наблюдающих за дракой гномов. Иронично, что на заднем плане изображен наблюдающий уже абсолютно за всеми глава ГУР Кирилл Буданов.

Фото: Twitter

Уже не в первый раз, однако не обошлось без участия сбежавшего экс-президента Украины Виктора Януковича, который изображен с попкорном в руках и призывает участников конфликта "не останавливаться"

Фото: Twitter

Позицию сторонника президента России Александра Лукашенко в текущей ситуации обрисовали достаточно просто — моя хата с краю. При этом, по информации беларусского Telegram-канала "МотолькоПомоги", самолет Лукашенко 24 июня в 00:01 вылетел из Минска.

Не обошлось и без упоминания легендарной трансляции на всех федеральных каналах балета "Лебединое озеро" в ночь на 19 августа 1991 года. когда в СССР проходил путч с целью отстранить от руководства президента Союза Михаила Горбачева. Только картинка опубликована якобы от лица бывшего главаря пророссийских боевиков Игоря Стрелкова, намекающего на то, что он наблюдает за повторением истории.

Фото: Twitter

Бывший Внештатный советник Офиса Президента Украины Алексей Арестович также не остался в стороне от происходящего конфликта внутри РФ, отметившись картинкой с известным телеведущим цикла передач о жизни животных Николаем Дроздовым, который призывает "понаблюдать" за ситуацией.

Фото: Twitter

Некоторые украинцы с юмором отметили, что известный телеведущий Сергей Притула, который известен своими многомиллионными сборами для помощь украинским защитникам, на этот раз собрал средства для покупки Пригожина вместе со всеми его наемниками для проведения так называемой "СВО" уже на территории России.

Фото: Twitter

В Telegram-каналах появилась забавная картинка, которая высмеивает и развенчивает фейки российской пропаганды о пропавшем без вести или погибшем главе ГУР Кирилле Буданове, который снова появился в информационном поле с новой очень короткой стрижкой. Пользователи отмечают, что такая смена стиля главы ГУР стала для Пригожина командой к действию уничтожить власти РФ изнутри.

Фото: Telegram

События 23 июня: военное противостояние Пригожина против ВС РФ

Вечером 23 июня глава ЧВК "Вагнер" заявил, что готов открыто выступить против руководства ВС РФ и расправиться с ним. Пригожин заявил, что у него 25 тысяч наемников в резерве для так называемого военного переворота в России и призвал всех желающих присоединиться.

По словам спикера легиона "Свобода России", если Пригожин начнет военный мятеж, то с большой вероятностью одержит успех, однако не стоит приписывать ему воинскую честь и доблесть, которых нет.