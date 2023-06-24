Вооруженный мятеж Пригожина: в ISW назвали цель главаря ЧВК "Вагнер"

Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в нанесении ракетного удара по тыловому лагерю его наемников.

Лидер российской частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин возможно, планирует организовать вооруженное восстание с целью изменения руководства в Министерстве обороны РФ. Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики из США не верят, что главарь "Вагнера" достигнет успеха.

"…Пригожин, похоже, начал вооруженный мятеж 23 июня, чтобы вызвать смену руководства в Министерстве обороны России, что вряд ли увенчается успехом", — говорится в отчете.

В Институте изучения войны (ISW) отмечают, что Пригожин заявил, что Совет командиров "Вагнера" принял решение остановить "зло, творимое военным руководством", которое пренебрегает и разрушает жизни десятков тысяч российских солдат. Главарь частной военной компании призвал российский народ не сопротивляться, сохранять спокойствие, оставаться в своих домах и предупредил, что они "разберутся" с теми, кто уничтожал их солдат, прежде чем вернуться на фронт в Украине.

В связи с подозрением в организации вооруженного мятежа, Генеральная прокуратура России возбудила уголовное дело против Пригожина. В случае признания виновным, ему грозит от 12 до 20 лет лишения свободы в соответствии с законодательством РФ.

Ранее Фокус писал, что эксперт рассказал, сможет ли ЧВК "Вагнер" захватить власть в Москве. По словам британского аналитика Марка Галеотти, Москву окружает большое количество войск и силовиков, которые подчиняются разным ведомствам. Более того, ЧВК "Вагнер" очень зависимы от Минобороны РФ.

Кроме того, генералы ВС РФ просят ЧВК "Вагнер" остановиться. По словам генерал-лейтенанта Алексеева, "вагнеровцы" пытаются покуситься на исключительное право Владимира Путина назначать высшее военное руководство, что является государственным переворотом.

Также сообщалось, что вооруженные люди окружили админздания в Ростове. Сам Евгений Пригожин заявил, что его наемники сбили 2 российских вертолета.