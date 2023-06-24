"Нож в спину": Кадыров призвал жестко подавить мятеж Пригожина "ради сохранения России"

По словам главы Чечни, действия предводителя российских наемников Евгения Пригожина — "гнусное предательство", которое не лучшим образом скажется на российских солдатах в Украине. Это вопрос стабильности государства и безопасности граждан.

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал к подавлению мятежа основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина "жесткими мерами" ради сохранения единства РФ. Для этого чеченские военнослужащие Минобороны и Росгвардии уже "выехали в зоны напряженности". Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Кадыров назвал демарш предводителя российских наемников "гнусным предательством" и "ножом в спину". По его словам, происходящее не лучшим образом скажется на российских солдатах, воюющих в Украине. К тому же речь идет о стабильности, сплоченности государства и безопасности граждан.

Кадыров напомнил, что в истории уже были подобные случаи, которые приводили к кровавым последствиям.

По его утверждениям, президент РФ Владимир Путин, считающийся верховным главнокомандующим страны, знает положение на фронте и все держит под контролем, а действиям Пригожина нет оправданий.

Он призвал российских военных не поддаваться на провокации, поскольку этим могут воспользоваться "враги на Западе". Последствиями предательского демарша Пригожина может стать дестабилизирующая обстановка, считает Кадыров, так как это "не ультиматум Министерству обороны, а вызов государству".

Напомним, что президент РФ Владимир Путин отдал приказ нейтрализовать организаторов вооруженного мятежа.

Также сообщалось, что в ФСБ не знают, как быть с мятежом ЧВК "Вагнер". Наемники Пригожина уже захватили ключевые объекты в Ростове и Воронеже, однако спецслужб не предусмотрели сценарий для борьбы с ними.