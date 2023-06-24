Молчание элит: в ближайшие 48 часов в РФ может начаться гражданская война , — ОП

По словам советника ОП Михаила Подоляка, сейчас все потенциальные игроки определяются со своей позицией и решают, на чьей они стороне. В ближайшие два дня у РФ может появиться новый статус.

Ближайшие 48 часов определят новый статус Российской Федерации. Такое заявление сделал советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. Пост опубликован в Twitter.

Представитель ОП допускает, что в РФ начнется полномасштабная гражданская война, либо же каким-то образом удастся договориться о передачи власти главы кремлевского режима Владимира Путина.

"Либо полноценная Гражданская война, либо договорный Транзит власти, либо Временная передышка перед следующим этапом падения путинского режима", — написал Подоляк.

Михаил Подоляк — о бунте Пригожина

По его словам, сейчас все потенциальные игроки определяются со своей позицией, решают, на чьей они стороне. С этим связано и заметное молчание элит.

Напомним, что глава Чечни Рамзан Кадыров считает действия руководителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина предательством и "ножом в спину". Он призывает к жесткому подавлению мятежа Пригожина "ради сохранения России".

Также сообщалось, что колонна военной техники ЧВК "Вагнер" направляется из Воронежской области в сторону Москвы. На трассе М-4 можно наблюдать грузовики, вездеходы, бронемобили и прочий транспорт, жителям РФ советуют пока не выезжать на нее.

Разведка Британии назвала условие победы ЧВК "Вагнер". "Вагнеровцы" выдвинулись из временно оккупированной территории Украины и перешли границу РФ как минимум в двух местах.