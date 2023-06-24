"Долго маскировали слабость": Зеленский высказался о мятеже ЧВК "Вагнер" в России

Президент Украины считает, что российская власть не смогла обеспечить верность наемников, которых сама же вооружила.

Восстание ЧВК "Вагнер" в России демонстрирует слабость российской власти. Так президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию на своем Telegram-канале.

По словам главы государства, те, кто следует по пути зла, со временем разрушают сами себя. Так Россия отправила войска уничтожать Украину, но не смогла предотвратить их предательство и мятеж. В итоге российские власти вынуждены баррикадироваться в Московской области от бойцов, которым сами же выдали оружие.

"Россия долго маскировала пропагандой свою слабость и глупость своего правления. А теперь хаоса уже столько, что ни одной ложью его не утаишь", — высказался Зеленский. — "И все это – один человек, который снова и снова пугает 1917 годом, хотя вообще ни к чему другому привести не способен. Слабость России очевидна. Полномасштабная слабость".

Президент Украины считает, что пока Россия не выведет свои войска и наемников с оккупированных территорий — она будет получать много проблем, хаоса и боли. Сейчас украинцам необходимо защитить Европу от зла, которое несет российское государство.

Ранее президент РФ Владимир Путин назвал действия ЧВК "Вагнер" вооруженным мятежом, а ее основателя Евгения Пригожина — предателем родины. Он призвал нейтрализовать всех организаторов восстания.

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк считает, что за ближайшие два дня Россия может изменить свой статус из-за восстания ЧВК "Вагнер". Вполне возможно, в стране начнется настоящая полномасштабная война или же смена власти.

Глава ГУР Кирилл Буданов считает конфликт между ЧВК "Вагнер" и Минобороны РФ реальным. По его мнению, раскол произошел из-за того, что Евгений Пригожин правдиво говорил о ситуации на войне в Украине, а руководство ВС РФ пыталось приукрасить ситуацию.