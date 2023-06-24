"Бой правды с неправдой": Буданов назвал реальным конфликт ЧВК Вагнер с Минобороны РФ

Глава ГУР считает, что руководство ВС РФ часто лжет, приукрашая ситуацию, тогда как Евгений Пригожин показывает негатив. Он напомнил, что обе стороны работают в интересах России.

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Конфликт между ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина и министерством обороны России во главе с Сергем Шойгу является настоящим, а не постановочным. Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов прокомментировал мятеж в России в эфире телемарафона.

"Я никак не назову это игрой на публику или фейком. Этот конфликт вполне реальный", — отметил Кирилл Буданов.

По его мнению, в России возникло реальное противостояние между военными структурами, и россияне его не скрывают. Главной причиной конфликта Кирилл Буданов считает разный подход "вагнеровцев" и российской армии к освещению ситуации на войне в Украине: Минобороны и Генштаб ВС РФ преимущественно лгут, приукрашая ситуацию на фронте, тогда как основатель "Вагнера" Евгений Пригожин говорит правду и указывает на недостатки россиян.

"Стрелять нечем, войско не понимает что делать, оно необучено. Пошел уже пятый, а иногда и шестой состав участвующих в войне бригад", — прокомментировал глава ГУР. — "Поэтому это фейком не назовешь, это просто встречный бой правды с неправдой. Хотя и первое, и второе вполне работает на РФ — это тоже надо помнить".

23 июня ЧВК "Вагнер" во главе с Евгением Пригожиным восстал против Сергея Шойгу. Он заявил, будто силы ВС РФ атаковали наемников ракетами с тыла, и пообещал разобраться с военным руководством.

24 июня Евений Пригожин заявил, что бойцы ЧВК "Вагнер" ворвались в Ростов-на-Дону, перейдя российскую границу. Он пообещал уничтожить всех российских военных, которые встанут на пути.

Позже появилась информация, что ЧВК "Вагнер" захватила контроль над военными объектами в Воронеже. По словам экс-офицера ФСБ Игоря Стрелкова-Гиркина, "вагнеровцы" вошли в город без боя.