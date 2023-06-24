"Бій правди з неправдою": Буданов назвав реальним конфлікт ПВК Вагнер із Міноборони РФ

Керівник ГУР вважає, що керівництво ЗС РФ часто бреше, прикрашаючи ситуацію, тоді як Євген Пригожин показує негатив. Він нагадав, що обидві сторони працюють в інтересах Росії.

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Конфлікт між ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина і міністерством оборони Росії на чолі з Сергієм Шойгу є справжнім, а не постановочним. Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов прокоментував заколот у Росії в ефірі телемарафону.

"Я ніяк не назву це грою на публіку або фейком. Цей конфлікт цілком реальний", — зазначив Кирило Буданов.

На його думку, в Росії виникло реальне протистояння між військовими структурами, і росіяни його не приховують. Головною причиною конфлікту Кирило Буданов вважає різний підхід "вагнерівців" і російської армії до висвітлення ситуації на війні в Україні: Міноборони і Генштаб ЗС РФ переважно брешуть, прикрашаючи ситуацію на фронті, тоді як засновник "Вагнера" Євген Пригожин говорить правду і вказує на недоліки росіян.

"Стріляти нічим, військо не розуміє що робити, воно ненавчене. Пішов уже п'ятий, а іноді й шостий склад бригад, які беруть участь у війні", — прокоментував глава ГУР. — "Тому це фейком не назвеш, це просто зустрічний бій правди з неправдою. Хоча і перше, і друге цілком працює на РФ — це теж треба пам'ятати".

23 червня ПВК "Вагнер" на чолі з Євгеном Пригожиним повстав проти Сергія Шойгу. Він заявив, ніби сили ЗС РФ атакували найманців ракетами з тилу, і пообіцяв розібратися з військовим керівництвом.

24 червня Євеній Пригожин заявив, що бійці ПВК "Вагнер" увірвалися в Ростов-на-Дону, перейшовши російський кордон. Він пообіцяв знищити всіх російських військових, які стануть на шляху.

Пізніше з'явилася інформація, що ПВК "Вагнер" захопила контроль над військовими об'єктами у Воронежі. За словами ексофіцера ФСБ Ігоря Стрєлкова-Гіркіна, "вагнерівці" увійшли в місто без бою.