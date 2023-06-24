Захватили штаб без единого выстрела: Пригожин заявил, что в Ростове их встретили почти "хлебом-солью"

По словам главы ЧВК "Вагнер" им в Ростове не сопротивлялись, а местные встречают их чуть ли не с распростертыми объятиями.

Российский мятежник, глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что его войска спокойно зашли в Ростов, и никто не оказывал им сопротивление. Об этом сообщает пресс-служба Пригожина в телеграм.

"Почему нас поддерживает страна, потому что мы шли с маршем справедливости. Мы шли и не убили ни одного срочника, ни одного человека. По нам работала авиация — вертолеты, самолеты, мы дошли до Ростова. Без единого выстрела мы захватили здание штаба. Мы не помешали работе ни одного человека. На улице стоят люди, которые разворачивают флаги ЧВК "Вагнер", — рассказал Пригожин.

По его словам, в местных магазинах продавцы даже отказываются брать оплату с "вагнеровцев", когда те скупаются, потому что им "хочется сделать что-то приятное".

"Когда мы пришли сюда, мы сняли со штаба минный шлагбаум. Это мы его убрали", — сказал Пригожин.

Военный мятеж Пригожина

23 июня глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что ВС РФ нанесли ракетный удар по ЧВК "Вагнер". По его словам, такой приказ солдаты получили от Министерства обороны РФ. Той же ночью совет командиров ЧВК решил поднять мятеж.

Утром 24 июня президент РФ Путин приказал подавить военный мятеж на территории России. Он назвал действия ЧВК "Вагнер" предательством страны и народа.

В ночь на 24 июня Пригожин в сопровождении своих бойцов с бронетехникой и танками вошли в Ростов-на-Дону и взяли под контроль основные военные учреждения.