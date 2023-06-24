Танки "вагнеровцев" вошли в Ростов: местные жители напуганы присутствием военных (видео)

Российские паблики пишут, что личный состав ЧВК "Вагнера" и бронетехника направили свои стволы в сторону административных зданий города.

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Бойцы ЧВК "Вагнер" при поддержке танков и другой бронетехники вошли в Ростове-на-Дону. В сети появились кадры продвижения бронетехники и вооруженных людей по улицам города рано утром 24 июня. Видео опубликовано каналом "Военный обозреватель".

В сообщении говорится, что наемники оцепили штаб Южного военного округа, отдел полиции на Буденновском, Главное управление МВД по Ростовской области, здание регионального УФСБ, в также администрация города.

"Бронетехника и личный состав ЧВК "Вагнер" сегодня утром в Ростове-на-Дону. Ими блокированы ключевые военные и административные объекты в центре города", — написали авторы публикации.

Местные жители с удивлением наблюдали за продвижением колонны бронетехники по городу и эмоционально реагировали на передвижение вооруженных солдат, которые на тротуарах занимали огневые позиции и направляли стволы в сторону административных зданий.

Напомним, куратор ЧВК "Вагнер" Евгение Пригожин в ночь на 24 июня заявил, что его бойцы пересекли государственную границу России и теперь заходят на территорию Ростова-на-Дону. По его словам, в Генштабе ВС РФ приказали поднять авиацию, чтобы остановить "вагнеровцев".

Позже Пригожин заявил, что наемники сбили два вертолета, которые открыли огонь по "вагнеровцам", а также по колонне с гражданским транспортом.