Москва готовится к осаде: перекрыты дороги, установлены блокпосты, ФСБ прослушивает граждан, — ГУР

Силовики РФ получили широкие полномочия: проверять переписки, задерживать граждан, проводить обыски без согласований. У ФСБ есть разрешение на силовой доступ в частные и служебные помещения, использование гражданского транспорта.

Москву готовят к осаде, введен режим контртеррористической операции. После демарша предводителя наемников Евгения Пригожина и выдвижения техники ЧВК "Вагнер" в сторону российской столицы в ряде регионов РФ объявили режим контртеррористической операции (КТО), об этом сообщает сообщает Главное управление разведки Минобороны Украины.

При таком режиме российские силовики получили широкие полномочия, в частности, они могут: прослушивать любые разговоры, проверять переписки, задерживать граждан, проводить обыски без согласований. Среди прочего, сотрудники ФСБ и других спецслужб получили разрешение на силовой доступ в частные и служебные помещения, использование транспортных средств граждан и организаций. Силовики могут отключать все виды связи и выдворять физических лиц с любых объектов.

Москва, по сути, изолирована полицией и военными. Усиленные патрули — на каждом перекрестке и выезде. По городу ездит много автобусов без номеров и опознавательных знаков, в которых находятся вооруженные люди.

Движение межрегионального пассажирского транспорта остановлено.

Грузовые и почтовые перевозки остановлены.

Свозят дополнительный автотранспорт, особенно большие закрытые фургоны.

Движение гражданского и служебного транспорта по трассе Москва – Воронеж – Ростов-на-Дону – Краснодар – Новороссийск остановлено.

Все полосы освобождены под военную и грузовую технику.

На дорогах — вооруженные блокпосты.

В сторону Москву свозят военную технику, которая прежде находилась в приграничных регионах.

Напомним, что Фокус в одном материале собрал все, что к настоящему моменту известно о вооруженном мятеже Евгения Пригожина и ЧВК "Вагнер".

Также сообщалось, что Кремль пытался договориться с Евгением Пригожиным. Администрация российского президента предлагала предводителю наемников ЧВК "Вагнер" заявить о взломе аккаунта и подделке голоса, которую будто бы начали тиражировать некоторые Telegram-каналы.