В российских тюрьмах начались бунты, – СМИ

В Сети появилась аудиозапись, где, как утверждается, слышны протестные крики заключенных.

Вооруженный мятеж главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина набирает обороты. В аудиозаписях он утверждает, что к ним присоединяются военные, а люди "встречают их, как освободителей". Тем временем в российских телеграмм-каналах появилась информация о том, что в ряде СИЗО взбунтовались заключенные. В частности, речь идет о СИЗО №5 "Водник", где, кстати, удерживается оппозиционер Владимир Кара-Мурза, приговоренный к 25 годам за государственную измену, а позже к протестам присоединилась и Бутырка.

Телеграмм-канал ВЧК-ОГПУ, близкий к кремлевским кругам, сообщает, что общественный совет ФСИН подтвердил информацию о бунте в СИЗО "Водник".

"В настоящее время ситуация в СИЗО-5 "Водник" в Москве контролируется администрацией. Заключенные начали синхронно стучать в двери камер и кричать, но на этом все и закончилось," – заявили там. Подтверждением этих слов служит аудиозапись, авторы которой утверждают, что она сделана в СИЗО. На ней слышны протестные крики людей.

По информации ВЧК-ОГПУ, "в Бутырке прямо сейчас заключенные массово стучат в стены и двери".

Тем временем источник "Важных историй", близкий к Генштабу ВС РФ, сообщил, что президент России Владимир Путин хочет избежать столкновений с ЧВК "Вагнер" в Москве и ставит силовикам задачу ликвидировать главу наемников Евгения Пригожина. При этом боевикам он обещает амнистию.

ЧВК "Вагнер" уже контролирует военные объекты в Ростове и Воронеже, а первые колонны боевиков уже замечены в Тульской области. Российская элита и богатые россияне массово покидают Москву, улетая в Санкт-Петербург, Дубай и Турцию.

Ранее Фокус писал, что Пригожин, против которого возбуждено уголовное дело, заявил, что не собирается идти к Путину с повинной.

Утром 24 июня глава Кремля приказал подавить военный мятеж на территории России. Он назвал действия ЧВК "Вагнер" предательством страны и народа.