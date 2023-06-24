Потанин, Мантуров, Ротенберг: друзья Путина на частных бортах бегут из Москвы,- росСМИ (фото)

На частных самолетах российские миллионеры бегут из Москвы в Турцию, Армению или в Питер. Обычные граждане раскупили билеты в Стамбул, Астану и Тбилиси.

Российские олигархи Потанин, Мантуров, Ротенберг и, вероятно, младший Ковальчук могли покинуть Москву на фоне военного мятежа Евгения Пригожина и "вагнеровцев". Об этом сообщает российское издание "Важные историии".

Отмечается, что около 14:16 по московскому времени из Москвы в сторону Питера вылетел Ил96-300ПУ Владимира Путина. Борт исчез с радаров возле Твери. На нем установлено оборудование для управления армией. Второй президентский самолет Ту-214ПУ вылетел из Москвы также в Питер в 14:44 мск. На нем также есть оборудование на случай войны. Он исчез с радаров над Гатчиной.

Куда полетели самолеты российских олигархов и друзей Путина:

Бизнес-джет олигарха и друга Путина Аркадия Ротенберга Bombardier BD-700 вылетел из Москвы сегодня в 11:30 утра и приземлился в Баку в 15:04 мск. Этот полет запланирован еще вчера вечером.

Sukhoi Superjet вице-премьера России Дениса Мантурова вылетел из Москвы в 7 утра и приземлился в турецком Даламане в 12:06 мск.

Бизнес-джет Gulfstream G650 олигарха Владимира Потанина ожидает вылета из Москвы в Стамбул в 17:00 мск.

Bombardier Global Express XLS госкомпании Интер РАО (ее возглавляет сын друга Путина Юрия Ковальчука Борис) вылетел из Москвы и приземлился в Питере около 15:00 мск.

В то же время обычные граждане не могут особо куда-то улететь, поскольку цены на авиабилеты из России в безвизовые страны резко взлетели вверх. Билет на прямой рейс из Москвы в Ереван стоит до 200 тысяч рублей, в Дубай — 350 тысяч рублей. Билетов в Стамбул, Астану и Тбилиси не осталось.

Тем временем самолет и вертолет "мятежника" Евгения Пригожина силовики опечатали в питерском "Пулково".

Напомним, что, по сообщению западных СМИ в ближайшие 24 часа в РФ решится судьба Путина . Российский президент столкнулся с самой серьезной угрозой своей власти за все 23 года управления ядерной державой.

Ранее сообщалось, что 1 батальон 217-го гвардейского парашютно-десантного полка 98-й дивизии воздушно-десантных войск ВС РФ перешел на сторону Пригожина. Десантники РФ заявили, что не хотят больше быть "пушечным мясом".